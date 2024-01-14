Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil Sambut Positif Usulan Dirinya Jadi Duta Narkoba

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:05 WIB
Saipul Jamil Sambut Positif Usulan Dirinya Jadi Duta Narkoba
Saipul Jamil sambut positif usulan dirinya jadi duta narkoba (Foto: Instagram/saipuljamilreal)
JAKARTA - Saipul Jamil baru-baru ini diusulkan menjadi duta narkoba. Usulan tersebut muncul usai ia sempat terseret dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menyeret sang asisten.

Meski begitu, dari hasil tes urine dan rambut, pelantun Ratu Hatiku ini terbukti bersih dari narkoba. Hal itu pun membuatnya menyambut positif usulan agar dirinya bisa menjadi duta narkoba.

"Oh itu kan bonus, kalau, kalau," ujar Saipul Jamil beberapa waktu lalu.

Kendati begitu jika nantinya ia tidak diangkat sebagai duta pun, pria yang akrab disapa Bang Ipul ini tetap akan membantu polisi memerangi narkoba. Menurutnya, sebagai manusia ia harus selalu membantu untuk mengingatkan tentang kebaikan.

Saipul Jamil

Saipul Jamil sambut positif usulan dirinya jadi duta narkoba (Foto: MPI)


