Inara Rusli Mendadak Pusing, Gegara Didesak Rujuk dengan Virgoun?

JAKARTA - Inara Rusli baru-baru ini memajang foto kebersamaan keluarga kecilnya dengan sang mantan suami, Virgoun. Kemunculan foto tersebut sontak membuat netizen ramai memberikan komentar.

Diduga, foto tersebut diambil tepat pada malam pergantian tahun. Ya, diduga kuat Inara dan Virgoun merayakan tahun baru bersama dengan anak-anak mereka.

Mengikuti unggahannya, Inara pun menuliskan pesan bijak serta doa terbaiknya untuk menyambut 2024.

"Kami berharap kalian mendapatkan hari-hari yang damai sepanjang tahun," kata Inara.

(Foto: Instagram/mommystarla)





"Salam damai untuk 2024 dan insyaallah tahun-tahun berikutnya yang lebih berkah untuk kita semua aamiin," harapnya.

Lantaran postingan tersebut, Inara pun didesak netizen untuk rujuk dengan mantan suaminya. Pasalnya, hubungan Inara dengan Virgoun kini terlihat sudah membaik, pasca-dugaan perselingkuhan vokalis Last Child itu diungkap ke media.

"Dukung rujuk gak sih," kata fyn***.

"Mending balikan lagi dah." sahut mizar***.