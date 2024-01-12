Sinopsis Film Killerman, Pencucian Uang Gembong Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Killerman akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Killerman adalah film aksi kejahatan Amerika tahun 2019 yang dibintangi oleh Liam Hemsworth, Emory Cohen, Diane Guerrero, Zlatko Buric, Suraj Sharma, dan Nickola Shreli. Film ini dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 30 Agustus 2019.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 30% berdasarkan 20 ulasan, dengan rata-rata rating 3,6/10.

Sinopsis Film Killerman

Moe dan Bobby "Skunk" Santos adalah pencuci uang untuk Perico, yang juga merupakan paman Bobby. Mereka diberi tugas besar dengan uang USD20 juta dalam waktu 10 hari.

Saat mereka hendak mencuci uang, mereka mendapat panggilan dari Perico untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk-duduk dengan uang tersebut sampai dia menghubungi mereka lagi. Hal ini memberi kesempatan kepada Bobby untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan melakukan transaksi narkoba dan menghasilkan uang tambahan. Dia melibatkan Moe yang setuju dengan enggan setelah awalnya menolak tegas.

Mereka pergi menemui pemilik toko India bernama Fedex yang diberitahu bahwa dia akan mendapatkan USD60.000 dalam beberapa jam jika memberikan nomor telepon dealer narkoba kepada mereka. Dengan ragu, ia memberikan nomor telepon Debo, seorang dealer narkoba setempat, dan mereka menghubunginya untuk mengatur kesepakatan sekali pakai.

Namun, Debo bersekongkol dengan beberapa polisi korup yang telah "meminjam" narkoba dari ruang bukti agar mereka dapat mencuri uang dan narkoba setelah kesepakatan selesai. Debo diberi 1 kg narkoba sebagai imbalan bantuannya dan diberi tahu untuk kabur dengan gengnya oleh polisi saat mereka menyerang Moe dan Bobby pada transaksi narkoba.

Tanpa diketahui oleh polisi, Moe sudah menyusun rencana dengan penembak yang membantunya mengambil kembali uang dan narkoba dari polisi, lalu melarikan diri dengan polisi mengejar mereka. Saat melarikan diri, Moe mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatannya, sementara Bobby hanya mengalami beberapa goresan.

Mereka berhasil bersembunyi, dikejar oleh polisi korup yang ingin mendapatkan narkoba dan uang mereka dengan cara apa pun. Masalahnya adalah Moe tidak memiliki ingatan dan harus menjaga dirinya sendiri dengan uang dan narkoba. Siapa yang akan menang? Ini adalah permainan kucing dan tikus.