HOME CELEBRITY TV SCOOP

Datangi Rumah Pemirsa, RCTI Beri Kejutan Meet and Greet dan Nobar Piala Asia di Bekasi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |10:32 WIB
Datangi Rumah Pemirsa, RCTI Beri Kejutan Meet and Greet dan Nobar Piala Asia di Bekasi
Pesta Oke RCTI sambangi rumah warga di Bekasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pesta Oke RCTI hadir kembali di rumah pemirsa di Jabodetabek. Kedatangan Pesta Oke RCTI diketahui untuk membantu memperbaiki kualitas sinyal televisi serta pemasangan Set Top Box.

Titik pertama yang akan menjadi lokasi pembuka di tahun ini adalah Bekasi Utara. Acara ini akan berlangsung pada Senin, 15 Januari 2024 mulai pukul 15.30 WIB.

Ada banyak rangkaian yang akan menambah kemeriahan Pesta Oke kali ini. Salah satu rangkaiannya adalah Meet and Greet dengan pemain sinetron terbaru di RCTI yaitu Tukang Bubur Pengen Naik Haji.

Beberapa pemain yang akan hadir dalam Pesta Oke RCTI diantaranya, Omar Daniel, Isel Fricella, Armando Jordy, Iranty Purnamasari, dan Claudia Andhara.

Pesta Oke RCTI

Pesta Oke RCTI sambangi rumah warga di Bekasi (Foto: MNC Media)


Ada juga keseruan lainnya bagi pecinta sepak bola yaitu Nobar AFC Asian Cup 2023 Indonesia vs Irak pukul 21.00 WIB. Acara tersebut digelar sebagai rangkaian pesta olahraga di RCTI.

Halaman:
1 2
