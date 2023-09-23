Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bintang Sinetron Ikatan Cinta dan Alumni Master Chef Indonesia Meriahkan Ke Pesta Oke RCTI34 di Karawaci

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |19:06 WIB
Bintang Sinetron Ikatan Cinta dan Alumni Master Chef Indonesia Meriahkan Ke Pesta Oke RCTI34 di Karawaci
Pesta Oke RCTI34 Hadir di Karawaci (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Pesta Oke RCTI34 hadir di Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang. Kemeriahan HUT RCTI ke-34 rupanya sampai di tengah-tengah masyarakat Karawaci.

Pesta Oke RCTI34 di Karawaci kali ini akan diramaikan oleh meet & greet para pemain sinetron RCTI kesayangan masyarakat, Ikatan Cinta. Sejumlah pemain sinetron hits seperti Ikbal Fauzi, Aya Renita dan Binyo Rombot diketahui siap untuk menghibur masyarakat Tangerang dan sekitarnya pada hari ini, Sabtu (23/8/2023).

Tak hanya itu, Amanda Arum dan Syaiful Fahmi alumni MasterChef Indonesia juga akan hadir menyapa warga Karawaci.

Bukan cuma meet & greet, akan ada kegiatan seru lainnya seperti perlombaan menghias tumpeng, musik oke, games oke serta doorprize menarik yang siap dibagikan untuk para warga Karawaci.

Pesta Oke RCTI34

Pesta Oke RCTI34 sendiri sore tadi telah berlangsung di Lapangan Merah Kampung Baru, Jl. Ci Indah 4 RT 2 RW 3, Kel. Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang. Tepatnya pada pukul 14.30 WIB gratis tanpa dipungut biaya.

Saksikan program terbaik RCTI di kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Apabila ada kendala dalam penayangan siaran digital, scan ulang Set Top Box kamu, lalu cek kembali sambungan kabel Set Top Box dan kabel antena sudah terpasang dengan baik dan pastikan arah antena kamu sudah benar.

