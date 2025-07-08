Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru

JAKARTA - Setahun lebih menjanda, Okie Agustina akhirnya menemukan tambatan hati baru. Dia bahkan sudah go public dengan pria yang masih dirahasiakan sosoknya itu lewat WhatsApp.

“Teman dekat, ada. Iya, sempat unggah foto (gandengan tangan di dalam mobil) di Status WhatsApp,” ujar ibu empat anak tersebut dalam talkshow Rumpi No Secret, Selasa (8/7/2025).

Okie Agustina mengatakan, berani mempublish kebersamaannya dengan sang kekasih karena merasa tidak akan ada yang menyebarkan postingannya jika diunggah di WhatsApp.

“Eh, ternyata enggak juga. Bocor juga tuh ternyata,” ungkap pesinetron 42 tahun tersebut sambil tertawa malu-malu.

Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru. (Foto: Instagram/@okieagustina_)

Lalu bagaimana tanggapan keempat anak Okie Agustina terhadap pacar barunya tersebut? Dia mengaku, tak mudah bagi anak-anaknya untuk membuka hati terhadap keberadaan pria itu.

“Mereka sih untuk aku berteman dengan siapa saja ya monggo saja. Tapi kalau menikah, enggak dulu deh. Si bungsu malah tahunya dia hanya teman aku,” imbuhnya.

Terkait pengakuan Okie Agustina tersebut, warganet berharap, janda Pasha Ungu itu untuk fokus pada diri sendiri dan anak-anaknya.

Akun @siapa**** mengatakan, “Sudahlah, nanti cerai lagi. Fokus besarin anak saja Bu.” Akun @watiy**** menambahkan, “Bu, gagal terus mending besarin anak saja. Nikah nanti gagal lagi.”