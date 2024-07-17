Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:05 WIB
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo memilih untuk tidak membahas soal nafkah anak. Diketahui, Okie sempat beberapa kali menyinggung soal kewajiban Gunawan memberikan nafkah pada anaknya, Miro Materazzi, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat.

Tak ingin masalah keluarganya terekspos terlalu dalam oleh media, Gunawan pun memilih untuk diam. Sebab sebagai ayah, dirinya lebih mengutamakan kondisi psikis anaknya yang tentu akan terganggu dengan segala pemberitaan buruk terkait keluarganya.


"Sebenarnya kalau masalah itu, itu masalah pribadi saya sama mamanya Miro. Kenapa saya nggak mau banyak bicara di sini? Karena saya pikirin psikisnya anak," ujar Gunawan Dwi Cahyo baru-baru ini..

"Apa pun masalah saya sama mamanya Miro, saya pengen secara kekeluargaan, tidak keluar ke media. Saya pikirin psikisnya anak," tegasnya.

Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)

Sementara itu, pria 35 tahun ini hanya mengatakan jika dirinya sudah memberikan kewajibannya pada sang putra.

"Masalah kewajiban saya sama Miro, boleh ditanyakan langsung ke Okie bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro sampai bulan ini," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini Gunawan juga sempat berseteru dengan Okie terkait kendaraan yang diberikannya untuk Miro. Bahkan, Okie sempat melayangkan somasi pada mantan suaminya, lantaran mobil milik putra mereka digadaikan tanpa izin.

 

Halaman:
1 2
