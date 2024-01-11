Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perbedaan Nafkah Gunawan Dwi Cahyo dan Pasha Ungu untuk Okie Agustina

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |22:26 WIB
Perbedaan Nafkah Gunawan Dwi Cahyo dan Pasha Ungu untuk Okie Agustina
Perbedaan Nafkah Gunawan Dwi Cahyo dan Pasha Ungu kepada Okie Agustina (Foto: IG Gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo dan Okie Agustina resmi bercerai. Majelis hakim telah menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Okie.

Selain cerai, Okie Agustina juga mendapatkan hak asuh anak. Selain itu, Gunawan juga diwajibkan untuk memberikan nafkah anak kepada Okie sebesar Rp5 juta.

Gunawan Dwi Cahyo dan Okie Agustina resmi bercerai. Majelis hakim telah menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Okie.

"Itu (nafkah) permintaan dari tante Okie mintanya Rp5 juta. Mungkin hitungannya tante Okie cukup, kita juga nggak mau terlihat memeras orang," kata Danna Harly, pengacara Okie.

Sontak netizen mengaitkan nafkah yang diberikan Gunawan dan Pasha Ungu. Pada 2009, majelis hakim memutuskan besaran angka yang wajib diberikan Pasha Ungu kepada Okie Agustina untuk nafkah anak.

"Waktu putusan memang ada kasih nafkah Rp25 juta, Rp20 juta bagian dari anak-anak," ucap Januar A Saputra, kuasa hukum Okie kala itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement