Perbedaan Nafkah Gunawan Dwi Cahyo dan Pasha Ungu untuk Okie Agustina

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo dan Okie Agustina resmi bercerai. Majelis hakim telah menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Okie.

Selain cerai, Okie Agustina juga mendapatkan hak asuh anak. Selain itu, Gunawan juga diwajibkan untuk memberikan nafkah anak kepada Okie sebesar Rp5 juta.

"Itu (nafkah) permintaan dari tante Okie mintanya Rp5 juta. Mungkin hitungannya tante Okie cukup, kita juga nggak mau terlihat memeras orang," kata Danna Harly, pengacara Okie.

Sontak netizen mengaitkan nafkah yang diberikan Gunawan dan Pasha Ungu. Pada 2009, majelis hakim memutuskan besaran angka yang wajib diberikan Pasha Ungu kepada Okie Agustina untuk nafkah anak.

"Waktu putusan memang ada kasih nafkah Rp25 juta, Rp20 juta bagian dari anak-anak," ucap Januar A Saputra, kuasa hukum Okie kala itu.

