Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram

JAKARTA - Okie Agustina geram karena dicap puber oleh netizen karena sering membagikan video kesehariannya seorang diri di Instagram. Tak sedikit netizen yang menyebut dirinya mencari perhatian dengan mengunggah video-video tersebut.

“Iseng posting video sendiri dibilang puber. Eh, kalau pun puber saat ini kan saya sedang tidak ada pasangan. Saya juga tidak diam-diam jalan dengan laki-laki lain di tempat lain,” ujarnya dikutip dari Instagram pribadinya, pada 7 September 2024.

Tak hanya dikritik karena mengunggah video seorang diri, Okie Agustina juga mengaku, pernah ‘digurui’ netizen karena membagikan foto berduanya bersama seorang pria.

“Kalau saya posting konten sama cowok, dibilangnya lebih baik sendiri saja dulu, fokus mengurus anak. (Ada yang bilang) nanti diselingkuhi lagi loh,” ungkap janda Pasha Ungu tersebut.

Okie Agustina meminta warganet untuk tidak mengurusi kehidupannya. Apalagi, dia merasa apa yang diperlihatkannya di media sosial hanyalah sekelumit dari kehidupannya di dunia nyata.

Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Unggah Video di Instagram. (Foto: Instagram/@okieagustina_)

“Sudah, jangan julid. Jarinya dipakai untuk mendoakan yang baik-baik. Lagipula ini adalah akun sosmed saya. Jadi, apapun yang diunggah ya suka-suka saya,” tuturnya menambahkan.

Okie Agustina kembali menjanda setelah menggugat cerai pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo, pada 10 November 2023. Keputusan ibu kandung aktor Keisha Alvaro tersebut menggugat cerai suaminya karena ada dugaan perselingkuhan.