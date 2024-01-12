Minggu Seru Bersama KIKO di Episode Timeless Waves

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan episode terbaru serial animasi KIKO. Episode terbarunya ini akan mengangkat tema Timeless Waves.

Kisahnya tentang Kiko, Patino, dan Poli yang menonton film tentang kapsul waktu. Dari film tersebut, ketiga sahabat itu akhirnya terinspirasi untuk menciptakan kapsul waktu versi mereka.

Kiko kemudian mengajak Poli dan Patino mengisi kapsul waktu tersebut dengan barang-barang berharga mereka. Mereka kemudian membawa benda berharga mereka untuk diwariskan di masa depan.

Di lain pihak, Karkus muncul membawa rencana besar untuk membangun pusat perbelanjaan dan perumahan baru di kota tersebut. Dibantu Pupus, Karkus pun mulai menebang pohon-pohon di hutan untuk mewujudkan proyek tersebut.

Mengetahui aksi Karkus itu, Kiko bersama Poli dan Patino memutuskan mengambil kembali kapsul waktu yang telah mereka kubur di hutan. Lalu bagaimana kelanjutan proyek ambisius Karkus? Mampukah Kiko menyelamatkan kapsul waktunya?

Karena itu jangan lewatkan episode Timeless Waves serial animasi KIKO di RCTI, pada Minggu 14 Januari 2024, pukul 08.00 WIB. Serial animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB.

Selain itu, MNCTV juga menayangkan animasi KIKO setiap Sabtu, pukul 10.30 WIB dan Minggu, jam 08.00 WIB.