Alasan Okie Agustina Hanya Minta Nafkah Rp5 Juta dari Gunawan Dwi Cahyo

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:30 WIB
Alasan Okie Agustina Hanya Minta Nafkah Rp5 Juta dari Gunawan Dwi Cahyo
Alasan Okie Agustina minta nafkah Rp5 juta dari Gunawan Dwi Cahyo? (Foto: Instagram/@okieagustina_)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo resmi bercerai pada 8 Januari 2024. Dari lima poin kesepakatan cerai keduanya, salah satu yang menarik perhatian publik adalah soal hak asuh dan nafkah anak. 

“Telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa anak hasil perkawinan berada dalam asuhan penggugat (Okie Agustina) hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri,” bunyi amar putusan Pengadilan Agama Bogor, pada 9 Januari 2024. 

Meski mendapatkan hak asuh, Okie memastikan, akan memberikan akses penuh bagi Gunawan Dwi Cahyo untuk berkomunikasi dan menghabiskan waktu dengan anaknya. “Tentunya dengan memberitahu penggugat terlebih dahulu,” imbuh hakim. 

Selain hak asuh, Gunawan sebagai tergugat juga diharuskan memberikan nafkah anak sebesar Rp5 juta per bulan. Ibu aktor Kiesha Alvaro itu kemudian mengungkapkan alasannya meminta angka ‘sederhana’ untuk nafkah anak. 

Padahal, sang pesepak bola dinilai mampu memberi nafkah lebih besar dari angka yang diminta Okie tersebut. “Ya bagi saya Rp5 juta itu sudah cukup lah untuk kebutuhan bulanan Miro,” ujar Okie Agustina kepada awak media. 

Dia menegaskan, nafkah tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah mereka terapkan bersama. “Saya tidak mau meminta besar-besar. Karena kan itu hanya untuk kebutuhan anak. Angka itu juga sudah kami sepakati bersama,” imbuhnya. 

Okie Agustina menggugat cerai Gunawan Dwi Cahyo di Pengadilan Agama Bogor, pada 10 November 2023. Kala itu, ibu empat anak tersebut mengaku, mantap bercerai dari sang pesepak bola yang diduga ada main dengan perempuan lain. 

Halaman:
1 2
