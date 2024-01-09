Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Cerai, Okie Agustina Jalan Bareng Pasangan Baru: Kita Sama-Sama Jomblo

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |19:05 WIB
Usai Cerai, Okie Agustina Jalan Bareng Pasangan Baru: Kita Sama-Sama Jomblo
Okie Agustina jalan bareng pasangan baru (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina baru saja bercerai dengan Gunawan Dwi Cahyo. Melalui e-court, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat bahkan mengabulkan gugatan cerai Okie pada Gunawan, termasuk soal hak asuh dan juga nafkah anak.

Perempuan 41 tahun tersebut begitu antusias dengan status barunya sebagai seorang janda. Akan tetapi, baru saja bercerai, Okie Agustina terlihat sudah jalan bareng dengan 'pasangan barunya'.

Hal itu terlihat dari Instagram Story miliknya, dalam unggahan itu Okie terlihat tengah berada di pusat perbelanjaan.

"Pasangan baru saya," tulis Okie Agustina, dalam video.

Okie Agustina dan Kiesha Alvaro

Okie Agustina jalan bareng pasangan baru (Foto: Instagram/okieagustina_)


Halaman:
1 2
