Saipul Jamil Bantah Diboikot Televisi

JAKARTA - Nama Saipul Jamil kembali menjadi perbincangan usai kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menimpanya. Hal itu membuatnya mulai wara wiri di berbagai podcast dan menjadi perhatian netizen.

Di tengah kemunculannya, masyarakat pun mulai mempertanyakan isu boikot usai Saipul Jamil terlibat dalam kasus pencabulan pada 2016. Pasalnya, banyak yang menyebut bahwa Saipul Jamil dilarang keras untuk tampil di media lantaran kasus tersebut.

Akan tetapi, baru-baru ini pria yang akrab disapa Bang Ipul tersebut membantah adanya isu boikot di televisi tersebut. Dalam podcast milik Deddy Corbuzier, mantan suami Dewi Perssik ini menyebut bahwa isu boikot sengaja diangkat oleh orang-orang yang tidak menyukainya, padahal pihak televisi sendiri tidak pernah memboikot dirinya.

"TV tidak pernah mem-blacklist. Itu hanya orang-orang yang enggak suka dengan saya, mengatasnamakan blacklist-an TV," ujar Saipul Jamil dalam podcast Deddy Corbuzier.

Saipul Jamil bantah diboikot televisi (Foto: Instagram/saipuljamilreal)





Selain itu, pria akrab disapa King Saipul Jamil ini juga mengklaim bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun tak memboikot dirinya.

"Nggak ada. Alhamdulillah," ucap Saipul Jamil secara singkat.

Terkait boikot televisi, sebelumnya Saipul Jamil juga sempat angkat bicara. Ia bahkan mengaku banyak mendapat tawaran pekerjaan saat mendekati waktu kebebasannya dari penjara.

Akan tetapi, ada banyak pihak yang tidak setuju bila dia kembali wara-wiri lagi di program TV setelah berkasus.