HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Sarah Azhari Tak Tinggal Serumah dengan Suami

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |08:15 WIB
Alasan Sarah Azhari Tak Tinggal Serumah dengan Suami
Alasan Sarah Azhari tak tinggal serumah dengan suami (Foto: Instagram/sazarita)
A
A
A

JAKARTA - Sarah Azhari akhirnya berbagi cerita tentang kehidupan rumah tangganya dengan Pedro Miguel Carrascalao. Pria asal Timor Leste yang menikahinya lada 16 April 2000.

Adik Ayu Azhari itu mengaku, di usia pernikahan  yang sudah 23 tahun, dia dan sang suami masih hidup terpisah. Pedro bermukim di Dili, Timor Leste, sementara Sarah dan putra semata wayangnya di Los Angeles, Amerika Serikat.

Sarah kemudian mengungkapkan alasan kenapa harus hidup terpisah dengan suami. “Belum, belum bisa (tinggal bareng). Karena masih ada pekerjaan yang membutuhkan dia di sana,” ujarnya dikutip dari podcast YouTube Melaney Ricardo, Senin (21/2024).

Walau harus hidup terpisah, Sarah Azhari mengaku, suaminya sudah merancang tempat tinggal ideal untuk mereka kelak. Pedro Carrascalao, menurut sang aktris, ingin membawa keluarganya tinggal di kampung halamannya, Portugal.

Sarah Azhari

Alasan Sarah Azhari tak tinggal serumah dengan suami (Foto: Instagram/sazarita)

“Aku sih enggak masalah tinggal di sana sini. Enggak perlu harus punya uang banyak juga untuk tinggal di sana, yang penting kita hidup tercukupi saja,” tuturnya.

Hidup terpisah dari suami, diakui Sarah, bukan hal yang mudah. Ada beberapa hal yang menurutnya memerlukan campur tangan sang suami. Salah satunya, ketika dia pernah kewalahan menghadapi kenakalan anaknya yang kala itu masuk usia remaja.

“Ya anak laki-laki di usia 13-17 tahun itu kan memang lagi nakal-nakalnya ya. Jadi kalau aku sudah angkat tangan, telepon saja papanya biar dinasehati,” kata Sarah Azhari menambahkan.*

(van)

