HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarah Azhari Klaim Punya Sifat Pemalu meski Lekat dengan Imej Seksi

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |22:44 WIB
Sarah Azhari Klaim Punya Sifat Pemalu meski Lekat dengan Imej Seksi
Sarah Azhari klaim punya sifat pemalu. (Foto: Instagram/@sazarita)
A
A
A

JAKARTA - Ketika Sarah Azhari terjun di industri hiburan pada 1994, dia terbilang cukup populer berkat nama besar sang kakak, Ayu Azhari. Namun begitu, dia tetap memiliki potensi besar sebagai artis. 

Sarah memiliki tampilan fisik menggoda yang membuatnya dijuluki bom seks, pada awal tahun 2000-an. Namun dia mengaku, imej tersebut sebenarnya bertolak belakang dengan kehidupan aslinya. 

Ibu satu anak tersebut mengaku, sebenarnya memiliki kepribadian yang cukup tertutup dan cenderung pemalu. Mengenakan pakaian terbuka, hanya dilakukannya untuk kepentingan pekerjaan semata. 

“Ya dulu kan aku berpakaian terbuka karena pekerjaan. Sedang syuting atau ada pemotretan majalah,” katanya dikutip dari podcast YouTube Melaney Ricardo, pada Jumat (19/1/2024). 

Sarah Azhari klaim dirinya pemalu. (Foto: Instagram/@sazarita)

Meski begitu, Sarah Azhari mengklaim, kepribadiannya di kehidupan nyata sebenarnya cukup tertutup (introvert). Sehingga tak banyak yang tahu sifat asli sang aktris, kecuali orang-orang terdekatnya. 

“Kalau tidak diajak ngobrol, aku sebenarnya tidak akan banyak bicara. Itu kenapa banyak orang yang bilang aku ini sombong,” tutur ibu Albany Ray tersebut.*

(SIS)

