Sarah Azhari Bantah Keluarganya Tak Peduli dengan Kondisi Ibra Azhari

JAKARTA - Sarah Azhari membantah isu yang beredar keluarganya menelantarkan sang kakak, Ibra Azhari yang baru saja ditangkap karena tersandung kasus narkoba untuk keenam kalinya.

Alih-alih tak peduli dan meninggalkan, Sarah Azhari mengungkap bahwa keluarga justru ingin yang terbaik untuk Ibra. Mereka berharap Ibra sembuh total dan bersih dari narkoba.

"Sedih pasti karena kita sekeluarga maunya yang terbaik buat dia, dia sembuh total, tapi kayaknya gue perlu mengungkapkan yang sedetail-detailnya, tapi kan susah juga," ujar Sarah Azhari dikutip dari podcast Melaney Ricardo, Jumat (19/1/2024).

Sarah mengaku tak mungkin menjelaskan kondisi yang sebenarnya lantaran tak merasa tak pantas menjadi konsumsi publik.

"Berat. Karena banyak sesuatu yang enggak bisa diungkapkan di publik. Karena enggak enak aja. Kalau dia sampai ditinggal keluarga, di dalam (penjara) pun dia enggak akan bertahan," sambungnya.

Sarah memastikan bahwa keluarga masih peduli terhadap kondisi Ibra. Namun, Ibra sendiri yang tak ingin merepotkan keluarganya sehingga tak ingin ditemui atau dijenguk.

"Dia enggak mau memberatkan, dia orangnya sangat tahu diri sih. Dia maunya yang sama cowok aja ketemunya dan sama sepupu malah tapi kalau sama yang perempuan enggak usah nanti takut ngeberatin gitu," jelasnya.

