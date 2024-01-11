Sinopsis Film The Light Between Oceans, Perebutan Anak Penjaga Mercusuar

JAKARTA - Sinopsis film The Light Between Oceans akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Light Between Oceans adalah film drama romantis tahun 2016 yang ditulis dan disutradarai oleh Derek Cianfrance, berdasarkan novel tahun 2012 dengan judul yang sama karya M. L. Stedman.

Film ini dibintangi oleh Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan Brown, dan Jack Thompson. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 61%, berdasarkan 236 ulasan, dengan rating rata-rata 6,2/10.

Sinopsis Film The Light Between Oceans

Film ini menceritakan kisah seorang penjaga mercusuar dan istrinya yang menyelamatkan seorang bayi perempuan yang terdampar di laut dan membesarkannya sebagai anak mereka sendiri.

Beberapa tahun kemudian, pasangan itu mengetahui asal-usul sebenarnya anak tersebut dan dihadapkan pada konsekuensi dari tindakan mereka.

Pada Desember 1918, Tom Sherbourne – seorang pahlawan Perang Dunia I yang traumatis dan pendiam – dipekerjakan sebagai penjaga mercusuar di Janus Rock, sebuah mercusuar di lepas pantai Australia. Ia jatuh cinta dengan seorang gadis lokal, Isabel Graysmark, dan mereka menikah. Isabel kehilangan dua kehamilan selama dua tahun dan khawatir dia mungkin tidak akan pernah menjadi seorang ibu.

Tidak lama setelah keguguran kedua Isabel, sebuah perahu kayu yang berisi seorang pria mati dan seorang bayi perempuan baru lahir muncul di pantai dekat mercusuar. Tom tahu bahwa ia diwajibkan oleh hukum untuk melaporkan penemuan tersebut. Namun, Isabel khawatir bahwa bayi itu hampir pasti akan dikirim ke panti asuhan dan meyakinkan Tom untuk menyamarinya sebagai putri mereka sendiri, yang akhirnya dia setujui dengan enggan. Tom mengubur pria itu di pulau itu, dan pasangan itu memberi nama gadis kecil itu Lucy.

Ketika Tom dan Isabel bersiap-siap memberi Lucy pembaptisan di daratan, Tom melihat seorang wanita, Hannah Roennfeldt, berlutut di depan makam yang membawa nama Franz Johannes Roennfeldt dan bayinya yang bernama Grace Ellen, yang hilang di laut pada hari mereka menemukan Lucy, 26 April 1923.

Tom takut bahwa Lucy mungkin benar-benar adalah bayi yang hilang milik Hannah. Dia menulis surat anonim kepada Hannah untuk memberitahunya bahwa suaminya sudah mati tetapi bayi perempuannya aman, dicintai, dan dirawat dengan baik.

Empat tahun kemudian, Tom, Isabel, dan Lucy yang masih kecil, menikmati kehidupan yang indah bersama-sama, menghadiri upacara untuk peringatan hari jadi mercusuar Tom.

Mereka berbincang-bincang dengan Hannah dan saudarinya, Gwendolyn Potts, dan mengetahui bahwa Franz adalah seorang Jerman, bahwa pernikahan Hannah dengannya begitu cepat setelah Perang Dunia I kontroversial, dan bahwa dia telah diserang di jalanan oleh kerumunan mabuk. Franz melompat ke perahu kayu dan melarikan diri dengan bayi perempuannya.

Disiksa oleh hati nuraninya, Tom mengirimkan Hannah seutas gelang perak kecil yang ditemukan bersama Lucy di perahu. Salah satu rekan kerja Tom mengenali gelang tersebut pada poster pengumuman imbalan dan melaporkannya kepada polisi. Dituduh membunuh Franz, Tom mengakui sepenuhnya, mengklaim bahwa dia memaksa Isabel untuk patuh. Isabel marah bahwa Tom bersedia melepaskan Lucy dan memutuskan hubungan dengannya setelah penangkapannya. Polisi tidak dapat memperoleh jawaban dari Isabel yang terpukul apakah Franz sudah mati ketika mereka menemukannya.