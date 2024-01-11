Sinopsis Film The Expendables 3, Sylvester Stallone Lawan Pemasok Senjata Ilegal

JAKARTA - Sinopsis film The Expendables 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Expendables 3 adalah film aksi Amerika tahun 2014 yang disutradarai oleh Patrick Hughes dan ditulis oleh Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt, dan Sylvester Stallone.

Film ini dibintangi Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Terry Crews, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Randy Couture, Jet Li, Ronda Rousey, Kelsey Grammer, Kellan Lutz, Glen Powell, Victor Ortiz, Harrison Ford, dan Mel Gibson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 31% berdasarkan 178 ulasan, dengan rating rata-rata 4,9/10.

Sinopsis Film The Expendables 3

The Expendables yang dipimpin oleh Barney Ross dan dibentuk oleh Lee Christmas, Gunner Jensen, dan Toll Road saat mereka mengekstrak mantan anggota, Doctor Death, seorang ahli medis dan spesialis pisau, dari penjara-kamp benteng seorang diktator selama perpindahannya dengan kereta.

Mereka merekrut Doctor Death untuk membantu mereka mengintersep pengiriman bom yang ditujukan untuk seorang panglima perang di Somalia. Setelah tiba di sana, mereka bertemu dengan Hale Caesar, yang memandu mereka ke titik jatuh, di mana Barney terkejut menemukan bahwa pedagang senjata yang menyediakan bom adalah Conrad Stonebanks, mantan pendiri The Expendables yang jatuh ke jalur yang salah dan dianggap mati. Dalam baku tembak yang terjadi, The Expendables membunuh semua kecuali Stonebanks, yang menembak Caesar. Mereka terpaksa mundur ketika Stonebanks menjatuhkan bom glide dari helikopternya, dan Caesar terluka parah.

Kembali di Amerika Serikat, agen CIA Max Drummer, manajer misi baru The Expendables, memberikan misi kepada Barney untuk menangkap Stonebanks dan membawanya ke Pengadilan Pidana Internasional untuk diadili atas kejahatan perang. Menyalahkan dirinya sendiri atas cedera Caesar, Barney membubarkan The Expendables dan pergi ke Las Vegas, di mana ia merekrut mantan tentara bayaran yang beralih profesi menjadi perekrut, Bonaparte, untuk membantunya mencari tim baru dari tentara bayaran muda. Rekrutan-rekrutan tersebut termasuk mantan Marinir AS John Smilee, penjaga klub malam Luna, ahli komputer Thorn, dan ahli senjata Mars. Penembak jitu terampil Galgo meminta untuk ikut dalam tim, tetapi Barney menolaknya.

Empat anggota tim baru bertemu dengan saingan Barney, Trench Mauser, sebagai balas budi. Drummer telah melacak Stonebanks ke Bucharest, di mana dia akan melakukan transaksi senjata. Barney dan rekrutan-rekrutan baru menyusup ke gedung kantor yang digunakan oleh Stonebanks dan, dengan harus membunuh beberapa orang dalam prosesnya termasuk pembeli senjata Goran Vata, menangkap Stonebanks. Saat transit, Stonebanks mengejek Barney dan menjelaskan mengapa dia mengkhianati The Expendables.

Barney hampir membunuhnya untuk membuatnya diam, tetapi meskipun Stonebanks meremehkannya, dia menyerah. Pasukan Stonebanks menyusul mereka, dengan bantuan pelacak GPS-nya, dan menembakkan rudal ke van tim mereka. Barney terlempar ke sungai, sementara Smilee, Luna, Thorn, dan Mars ditangkap oleh kru Stonebanks. Barney membunuh tim pemulihan Stonebanks dan melarikan diri.

BACA JUGA: