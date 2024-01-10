Sinopsis Film Demolition Man, Kejahatan Lintas Waktu

JAKARTA - Sinopsis film Demolition Man akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Demolition Man adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 1993 yang disutradarai oleh Marco Brambilla dalam debut penyutradaraannya.

Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, dan Nigel Hawthorne. Stallone berperan sebagai John Spartan. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 62% berdasarkan 42 ulasan, dengan rating rata-rata 5.60/10.

Sinopsis Film Demolition Man

Pada tahun 1996, kriminal Simon Phoenix menculik sebuah bus dengan sandera dan berlindung di sebuah bangunan terbengkalai. Sersan LAPD John Spartan, yang dijuluki "The Demolition Man" karena kerusakan besar yang sering ia sebabkan dalam menangkap tersangka, melakukan serangan tidak sah untuk menangkap Phoenix.

Ketika pemindaian termal area tersebut tidak menemukan jejak sandera, ia menyerbu bangunan dan menghadapi Phoenix, yang meledakkan bahan peledak untuk menghancurkannya. Mayat para sandera kemudian ditemukan di puing-puing, dan Phoenix mengklaim bahwa Spartan mengetahui tentang mereka dan tetap menyerang. Keduanya dihukum untuk masa tahanan panjang di "California Cryo-Penitentiary" baru kota, sebuah penjara di mana narapidana dibekukan kriogenik dan terpapar teknik rehabilitasi subliminal.

Pada tahun 2032, kota San Angeles - sebuah megalopolis yang terbentuk dari penggabungan Los Angeles, San Diego, dan Santa Barbara - adalah sebuah utopia tampaknya damai yang dirancang dan dijalankan oleh Dr. Raymond Cocteau. Phoenix dicairkan untuk sidang pembebasan bersyarat dan melarikan diri dari penjara kriogenik dengan mengucapkan kata sandi rahasia, tanpa mengetahui bagaimana ia belajar itu.

Ia kemudian membunuh penjaga dan kepala penjara, membuat jalannya masuk ke kota di mana ia dengan mudah mengatasi dan membunuh beberapa polisi yang tidak pernah menghadapi kejahatan kekerasan. Letnan Lenina Huxley, seorang perwira idealis yang terpesona dengan budaya abad ke-20, belajar tentang karier Spartan dari perwira veteran Zachary Lamb, yang menyarankan peluang terbaik untuk menghentikan Phoenix adalah dengan melibatkan seorang perwira dengan pengalaman dan pola pikir yang diperlukan untuk mengantisipasi tindakannya. Huxley berhasil meyakinkan atasan untuk membebaskan Spartan dan mengembalikannya ke tugas aktif.

Spartan merasa hidup di San Angeles steril dan menindas, karena segala jenis perilaku yang dianggap tidak moral atau tidak sehat, seperti olahraga, alkohol, mengucapkan kata-kata kasar, makan daging, dan berhubungan seks telah dinyatakan ilegal. Sebaliknya, banyak anggota departemen polisi dan masyarakat melihat Spartan sebagai manusia primitif dan tidak beradab, sementara Huxley mengidolakannya.

