Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won Tampil Mesra dalam Still Drama Queen of Tears

SEOUL - tvN akan menayangkan drama baru Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won, Queen of Tears, pada Maret 2024. Jelang penayangannya, drama tersebut merilis foto still yang memperlihatkan momen romantis kedua karakter utamanya.

Dalam foto tersebut, Hong Hae In (Kim Ji Won) duduk di atas kursi sambil memegang sebuah buku. Dia bersandar pada tubuh Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) dan tersenyum semringah sambil membaca buku.

Mengutip Soompi, Kamis (11/1/2024), Baek Hyun Woo digambarkan sebagai kepala bidang hukum di perusahaan konglomerasi Queens Group. Dia menikahi Hong Hae In, putri konglomerat sekaligus pemimpin bisnis mall Queens Group

Kisah cinta Hong Hae In dan Baek Hyun Woo dalam drama Queen of Tears layak ditunggu penayangannya. Pasalnya, drama ini berkisah tentang kisah cinta inspiratif Hae In dan Hyun Woo yang mampu bertahan melewati semua krisis.

Drama Queen of Tears juga akan dibintangi oleh Lee Joo Bin, Park Sung Hoon, dan Kwak Dong Yeon. Cerita drama ini digarap oleh Park Ji Eun, penulis skenario drama populer Crash Landing On You dan My Love From the Star.*

