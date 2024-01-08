Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Salt, Angelina Jolie Dituduh sebagai Agen Rusia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Salt, Angelina Jolie Dituduh sebagai Agen Rusia
Sinopsis Film Salt (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Salt akan dibahas dalam artikel Okezone. Salt adalah sebuah film aksi thriller Amerika tahun 2010 yang disutradarai oleh Phillip Noyce, ditulis oleh Kurt Wimmer.

Film ini dibintangi oleh Angelina Jolie, Liev Schreiber, Daniel Olbrychski, August Diehl, dan Chiwetel Ejiofor. Jolie memerankan karakter Evelyn Salt, yang dituduh sebagai agen Rusia

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan peringkat persetujuan sebesar 62% berdasarkan 250 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,00/10.

Sinopsis Film Salt

Evelyn Salt berada di penjara di Korea Utara, dicurigai sebagai mata-mata Amerika Serikat. Badan Intelijen Pusat (CIA) mengatur pertukaran tahanan untuk meredam publisitas yang dibawa oleh kekasihnya, araknolog Mike Krause, terkait kasusnya. Mike mengajukan lamaran meskipun Evelyn mengakui bahwa dia adalah agen CIA.

Sinopsis Film Salt

Dua tahun kemudian, Salt melakukan interogasi terhadap pemberontak Rusia, Oleg Vasilyevich Orlov, dengan rekan CIA Ted Winter dan petugas kontra-intelijen CIA, Darryl Peabody, yang mengawasi. Orlov mengklaim bahwa pada "Hari X", agen tidur Rusia yang dikenal sebagai "KAs" akan menghancurkan Amerika Serikat, dan bahwa Agen "KA-12" akan membunuh Presiden Rusia, Boris Matveyev, di pemakaman mendiang wakil presiden AS.

Dia menyebutkan bahwa KA-12 adalah Evelyn Salt. Peabody memerintahkan agar Salt ditahan, sementara Orlov membunuh dua agen dan kabur. Salt juga melarikan diri dan mencoba menghubungi suaminya, Mike, sambil melakukan perjalanan ke rumahnya dan menghindari kejaran CIA dan polisi. Mike telah diculik. Salt mengumpulkan persediaan termasuk senjata dan seekor laba-laba dalam sebuah botol.

Salt menembak Matveyev di pemakaman wakil presiden dan menyerah kepada Peabody daripada membunuhnya. Matveyev dinyatakan meninggal. Salt melarikan diri ke sebuah tongkang tempat Orlov menunggu dengan agen tidur lainnya. Dalam kilas balik, Salt mengingat masa kecilnya di Uni Soviet, dilatih bersama anak-anak lain, dan mengambil identitas dari Evelyn Salt yang sebenarnya, seorang gadis Amerika yang meninggal bersama orangtuanya dalam kecelakaan mobil di Uni Soviet. Orlov menguji Salt dengan menyatukan kembali dia dengan Mike hanya untuk segera membunuhnya di depannya. Kurangnya reaksi Salt meyakinkan Orlov dan dia mengatakan bahwa dia dan KA lainnya akan membunuh Presiden AS, Howard Lewis. Salt membunuh Orlov dan agen lainnya dan pergi untuk bertemu dengan KA Shnaider yang menyamar sebagai perwira hubungan NATO - Ceko. Berpakaian sebagai asisten pria Shnaider, dia menemani dia masuk ke Gedung Putih, di mana Shnaider meluncurkan serangan bunuh diri, memaksa presiden masuk ke bunker bawah tanah yang aman, didampingi oleh Winter dan agen lainnya. Salt berhasil masuk ke bunker luar sebelumnya.

Halaman:
1 2
