Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Kali Pakai Narkoba, Ibra Azhari Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

6 Kali Pakai Narkoba, Ibra Azhari Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara
Ibra Azhari kembali ditangkap kasus narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat telah menggelar rilis kasus narkoba yang menyeret artis Ibra Azhari, pada Senin (8/1/2024).

Adik kandung Ayu Azhari dan Sarah Azhari itu ditangkap bersama NDY/NN alias Nandya Nathasia yang merupakan kekasih Ibra.

Kombes Pol M Syahduddi mengatakan bahwa modus mereka dalam membeli narkoba dengan cara menyamarkannya lewat pembelian parfum.

6 Kali Pakai Narkoba, Ibra Azhari Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

"Modus operasi membeli narkotika jenis sabu disamarkan dengan parfum dikirim melalui jasa kurir pengiriman online," kata Kombes Pol M Syahduddi, di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (8/1/2024).

Kini, Ibra Azhari yang sudah enak kali tersandung kasus narkoba pun dikenakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 UU nomor 35 thn 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

"Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda maksimum Rp8 miliar," ungkap Kombes Pol M. Syahduddi.

Sebagai informasi, Ibra Azhari ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Kamis (4/1/2024) di apartemen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.

Ibra Azhari pertama kali ditangkap tahun 2000, dan divonis dua tahun penjara. Kemudian, polisi menangkapnya untuk kedua kali pada 2003 akibat kasus penyalahgunaan kokain seberat 8,5 gram, sabu 16,7 gram hingga ekstasi sebanyak 230 butir.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3178089//iqbal-3k9H_large.jpg
Iqbaal Ramadhan Jatuh Sakit usai Diet Ekstrem Demi Film Baru, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/598/3177992//azia_riza-OLkz_large.JPG
Baru Belajar Cukur, Azia Langsung Bikin Tukang Cukurnya Trust Issue!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177985//iqbaal_ramadhan-azDe_large.jpg
Iqbaal Ramadhan Curhat Jatuh Sakit usai Diet Ketat: Badan Tumbang Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177980//tengku_dewi_putri-ufIr_large.JPG
Tengku Dewi Bongkar Aib Andrew Andika: Tabungan Anak Ludes Demi Bayar Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177972//andre_taulany-I7fC_large.jpg
Erin Ancam Bongkar Dugaan Pengkhianatan, Andre Taulany: Oke-in Aja Biar Cepat Beres 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177933//warung_istri_epy_kusnandar_dipalak-QL23_large.JPG
Warung Makan Milik Istri Epy Kusnandar Diduga Jadi Sasaran Pungli
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement