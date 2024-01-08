Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun Tidur Bareng, Rating Welcome to Samdalri Melambung

Nafisa Tahira , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |11:15 WIB
Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun Tidur Bareng, Rating <i>Welcome to Samdalri</i> Melambung
Rating drama Welcome to Samdalri. (Foto: JTBC)
A
A
A

SEOUL - Drama JTBC, Welcome to Samdalri akhirnya membukukan rating tertinggi sepanjang penayangannya. Drama garapan sutradara Cha Young Hoon ini memulai debutnya pada 2 Desember 2023 dan mendulang rating 5,19 persen. 

Pada 7 Januari 2024, drama yang dibintangi Ji Chang Wook dan Shin Hye Sun tersebut membukukan rating sebesar 9,8 persen. Angka tersebut, menurut Nielsen Korea tercatat sebagai rating tertinggi Welcome to Samdalri sepanjang penayangannya. 

Episode 12 memperlihatkan hubungan Yong Pil (Ji Chang Wook) dan Samdal (Shin Hye Sun) yang semakin dekat. Keduanya berpikiran untuk memulai kembali hubungan asmara mereka yang sempat kandas karena ayah Yong Pil. 

Tak hanya itu, Jin Dal (Shin Dong Mi) pun mengetahui niat baik mantan suaminya, Dae Young (Yang Kyung Won) membawa proyek taman hiburan ke Jeju. Meski tak direspons baik oleh Jin Dal, namun Dae Young tetap berusaha mendekatinya lagi. 

Rating Welcome to Samdalri cukup sulit dikejar kompetitornya, seperti drama tvN Maestra: Strings of Truth yang hanya meraih 5,4 persen. Sementara episode 4 drama TV Chosun, My Happy Ending hanya mendulang rating 2,3 persen 

Sementara itu, rating penonton stasiun TV nasional didominasi oleh KBS 2TV. Dimulai dari Korea-Khitan War yang membukukan rating 10 persen, dilanjutkan Live Your Own Life dengan rating 19 persen.*

(SIS)

