HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Tae Hee Jadi Cameo dalam Drama Welcome to Samdal-ri

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |15:22 WIB
Kim Tae Hee Jadi Cameo dalam Drama <i>Welcome to Samdal-ri</i>
Kim Tae Hee jadi cameo dalam drama Welcome to Samdal-ri. (Foto: ENA)
A
A
A

SEOUL - Kim Tae Hee dipastikan menjadi cameo dalam drama Welcome to Samdal-ri. Kabar baik tersebut diumumkan JTBC sebagai stasiun TV kabel yang menayangkan drama tersebut, pada 20 Desember 2023. 

“Benar Kim Tae Hee menjadi cameo dalam drama itu. Syuting bersama sang aktris telah dilakukan pada 18 Desember 2023,” ujar perwakilan JTBC dalam keterangan resminya dikutip dari Allkpop, pada Rabu (20/12/2023).

Penulis skenario Welcome to Samdal-ri, Kwon Hye Yoo membawa sang aktris tampil sebagai cameo dalam drama itu setelah keduanya sempat kerja bareng dalam drama Hi Bye, Mama!.

Drama itu berkisah tentang Samdal (Shin Hye Sun) yang menuai kesuksesan sebagai fotografer di Seoul, setelah meninggalkan kampung halamannya di Pulau Jeju. Namun karier puluhan tahun yang dibangunnya hancur sekejap mata karena sang asisten.

Kim Tae Hee jadi cameo drama Welcome to Samdal-ri. (Foto: Newsis)

Samdal dituding membully asistennya hingga membuatnya melakukan percobaan bunuh diri. Diburu media, Samdal kembali ke Pulau Jeju, di mana dia bertemu teman masa kecil sekaligus mantan kekasihnya, Yongpil (Ji Chang Wook).

Kisah Welcome to Samdal-ri sukses menarik perhatian penonton yang membuat episode 6 drama tersebut meraih rating 8,29 persen. Nielsen Korea mencatat, angka itu sebagai rating tertinggi drama tersebut sejauh ini.*

(SIS)

