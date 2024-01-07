Lagu Sial Milik Mahalini Diklaim Penyanyi Lain: Capek-capek Bikin Malah Dibajak

Lagu Sial Mahalini diklaim milik orang lain (Foto: IG Mahalini)

JAKARTA - Mahalini Raharja tak bisa menahan rasa kesalnya, saat mengetahui lagu hits miliknya, yang berjudul Sial diklaim penyanyi lain.

Melalui Instagram story pribadinya, Mahalini membagikan tangkapan layar Spotify lagu Sial yang dinyanyikan Rama Chan.

Belum cukup sampai di situ, kekasih Rizky Febian itu dibuat naik pitam melihat nama Rama Chan yang berada fi daftar penulis dan penyanyi dari lagu Sial.

"Capek-capek bikin, dibajak orang, dinaikin dsp pula. Nice bang Rama," tulis Mahalini, Sabtu (6/1/2024).

Namun produksi lagu yang diklaim Rama Chan berbeda dengan label yang menaungi penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Indonesian Idol.

"Sorce Werdi Media," bunyi keterangan pada kredit lagu.

Tak tinggal diam, Mahalini mendesak akun Instagram label tersebut untuk meminta klarifikasi.

Padahal selama ini Mahalini tidak pernah melarang siapapun yang akan meng cover lagu-lagunya.

"Dari label aku aja pernah nanya ke aku, 'Lini, ini ada yang mau cover blabla boleh ngga?' Selalu aku bolehin," jelas Mahalini.

