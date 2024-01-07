Punya Mental Baja, Inul Daratista Akui Tidak Takut Dikatai Gendut

JAKARTA - Inul Daratista menceritakan pengalamannya yang pernah mengalami perubahan fisik, setelah melahirkan anak pertamanya.

Lewat akun Instagram pribadinya, Inul Daratista bahkan tak takut untuk memperlihatkan kondisi badannya yang tampak gemuk.

"Saya sih gak takut di bilang jelek, gembrot, gendut, mentalku udah ngalahin besi baja," tulis Inul Daratista dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (7/1/2024).

Justru pemilik goyang ngebor itu takut jika dikatai mandul. Oleh karena itu Inul begitu bersyukur ketika dikaruniai seorang anak, meski tubuhnya harus mengalami banyak perubahan.

"Urusan bengkak body gampang bisa di atur jaman sekarang sedot lemak bisa, punya niat gede untuk diet tanpa operasi juga bisa. Ada cuan mah mau apa aja bisa," ungkap Inul Daratista.

Terpenting asupan ASI (Air Susu Ibu) tetap diperhatikan, jangan sampai karena ingin diet sampai-sampai anak kekurangan ASI.

Lebih lanjut, istri Adam Suseno itu menjelaskan bahwa saat hamil dan melahirkan anak pertamanya penuh dengan perjuangan.