Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Punya Mental Baja, Inul Daratista Akui Tidak Takut Dikatai Gendut

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |18:52 WIB
Punya Mental Baja, Inul Daratista Akui Tidak Takut Dikatai Gendut
Inul Daratista tak takut gemuk (Foto: IG Inul)
A
A
A

JAKARTA - Inul Daratista menceritakan pengalamannya yang pernah mengalami perubahan fisik, setelah melahirkan anak pertamanya.

Lewat akun Instagram pribadinya, Inul Daratista bahkan tak takut untuk memperlihatkan kondisi badannya yang tampak gemuk.

 BACA JUGA:

 Punya Mental Baja, Inul Daratista Akui Tidak Takut Dikatai Gendut

"Saya sih gak takut di bilang jelek, gembrot, gendut, mentalku udah ngalahin besi baja," tulis Inul Daratista dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (7/1/2024).

Justru pemilik goyang ngebor itu takut jika dikatai mandul. Oleh karena itu Inul begitu bersyukur ketika dikaruniai seorang anak, meski tubuhnya harus mengalami banyak perubahan.

"Urusan bengkak body gampang bisa di atur jaman sekarang sedot lemak bisa, punya niat gede untuk diet tanpa operasi juga bisa. Ada cuan mah mau apa aja bisa," ungkap Inul Daratista.

Terpenting asupan ASI (Air Susu Ibu) tetap diperhatikan, jangan sampai karena ingin diet sampai-sampai anak kekurangan ASI.

Lebih lanjut, istri Adam Suseno itu menjelaskan bahwa saat hamil dan melahirkan anak pertamanya penuh dengan perjuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170721/inul_daratista-E7L0_large.jpg
Inul Daratista Ogah Jadi Anggota DPR: Saya Takut Tidak Amanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3154022/inul_daratista-2IHO_large.jpg
Inul Daratista Spill Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151190/inul_daratista-KBza_large.jpg
Ungkapan Cinta Inul Daratista untuk Adam Suseno Usai Alami Pendarahan Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149299/adam_suseno-pvW6_large.jpg
Kronologi Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Terluka di Kolam Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149293/inul_daratista-3Ajh_large.jpg
Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149229/inul_daratista_dan_adam_suseno-KEzB_large.jpg
Inul Daratista Minta Doa, Adam Suseno Harus Dioperasi Lantaran Pembuluh Darah Kaki Robek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement