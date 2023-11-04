Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Kocak Adam Suseno di Kencan Pertamanya dengan Inul Daratista

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |07:12 WIB
Cerita Kocak Adam Suseno di Kencan Pertamanya dengan Inul Daratista
Cerita Adam Suseno di kencan pertamanya dengan Inul Daratista (Foto: Instagram/inul.d)
JAKARTA - Inul Daratista sudah 28 tahun menghabiskan waktu bersama Adam Suseno dan menjalani biduk rumah tangga. Selama hampir tiga dekade tersebut, tentunya ada banyak cerita yang bisa dibagi oleh pasangan yang baru dikaruniai satu orang anak ini.

Pengalaman lucu saat kencan pertama pun tak luput diceritakan oleh Inul dan Adam ketika tampil dalam vlog Nebeng Boy milik Boy William. Saat melakukan pendekatan alias PDKT, Adam pun memberanikan diri mengajak Inul kencan untuk menonton film di bioskop.

"Waktu pertama kali aku ajak nonton film di bioskop. Judulnya lupa aku," ujar Adam mengawali ceritanya.

Menariknya, jika kencan biasanya dilakukan hanya berdua, beda cerita dengan yang dialami Adam. Pemilik Goyang Ngebor ini justru menerima ajakan Adam kencan dengan membawa keluarga besarnya untuk ke bioskop.

Inul Daratista dan Adam Suseno

Halaman:
1 2
