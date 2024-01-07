Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjuangan Inul Daratista Mendapatkan Anak Setelah 13 Tahun Menanti

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |17:03 WIB
Inul Daratista hamil usai 13 tahun menikah (Foto: IG Inul)
Inul Daratista hamil usai 13 tahun menikah (Foto: IG Inul)
JAKARTA - Inul Daratista mengenang perjuangannya mendapatkan keturunan setelah menanti selama 13 tahun lamanya. Kala itu, Inul harus menghadapi hujatan yang mengarah kepadanya lantaran dirinya disebut mandul.

Ketika memutuskan menjalani program bayi tabung pun, Inul dihadapkan pada pro dan kontra lantaran program bayi tabung masih terbilang jarang dilakukan di kalangan artis. Meski demikian, dirinya tak gentar lantaran ingin terus berjuang demi mendapatkan buah hati bersama sang suami, Adam Suseno.

Perjuangan Inul Daratista Mendapatkan Anak Setelah 13 Tahun Menanti

"13 tahun menunggumu, anak lelakiku. Bayi tabung terviral jaman dulu. Pro dan Kontra tapi aku gak peduli, pokoknya bisa hamil, bisa melahirkan,sukses punya momongan, gak mandul. Bodo amat orang mau bilang apa,sing penting spermane bojoku dewe!," ujar Inul Daratista dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (7/1/2024).

Ketika program bayi tabungnya berhasil dan Inul mulai menjalani kehamilannya, cobaan kembali datang. Bayi dalam kandungannya ternyata memiliki berat yang terbilang ringan dan akan berbahaya jika terus dibiarkan.

"Ketika dibilang bayi dalam kandungan masih 700 gr langsung gupuh kabeh,bingung,dan ternyata sungsang. Leher kelilit tali pusar,dia ga bisa muter ke bawah karena miom dan kista ikutan gede, asupan kurang, kalau sampe 9 bulan masih satu kilogram bahaya dan akhirnya solusi dicoba," sambungnya.

Inul pun berusaha untuk menjaga asupan makanannya hingga memperbanyak konsumsi es krim agar bayinya semakin membesar yang juga mempengaruhi bobot tubuh Inul sendiri. Meski bobot tubuhnya naik drastis, Inul tak peduli. Kesehatan calon bayinya menjadi prioritasnya.

"Selama dua bulan makan harus yang bergizi dan menggendut ekspress. Bodo amat yg penting anakku bisa gede,gak peduli bobot sudah tanpa sadar 84kg !" ungkapnya.

