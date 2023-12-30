Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Bella Shofie Habiskan Rp15 Juta untuk Game, Inul Daratista : Aku Jebol Rp65 Juta

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |22:01 WIB
Anak Bella Shofie Habiskan Rp15 Juta untuk Game, Inul Daratista : Aku Jebol Rp65 Juta
A
A
A

JAKARTA - Bella Shofie mengungkap perbuatan putranya yang bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya, putranya yang bernama Danillo itu telah menghabiskan uang hingga Rp15 juta hanya karena bermain game.

Kejadian itu pun diungkapnya melalui unggahan Instagram pribadinya. Melalui keterangan unggahannya itu, terungkap bahwa sang putra menghabiskan uang hingga Rp15 juta dalam kurun waktu dua hari saja dengan menggunakan kartu kredit miliknya.

Anak Bella Shofie Habiskan Rp15 Juta untuk Game, Inul Daratista : Aku Jebol Rp65 Juta

"DOWNLOAD GAME dua hari sampai hampir Rp15 juta pake credit card mimi, Uppaa Subhanallah," tulis Bella Shofie dikutip dari keterangan unggahan akun @bellashofie_rigan, Sabtu (30/12/2023).

Dalam video yang diunggahnya itu, Bella Shofie pun menegur putranya. Dia berusaha menahan amarahnya saat mendengar penjelasan Danillo. Bella Shofie hanya ingin mengetahui apa yang dilakukan putranya hingga mengeluarkan uang sebanyak itu.

"Rp15 juta dek. Apa yang kamu beli coba mami tanya" ujar Bella Shofie.

