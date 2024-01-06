Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suara Merdu Mayang Lucyana Bikin Candu, Netizen: Berhenti Bikin Konten Aneh

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |02:30 WIB
Suara Merdu Mayang Lucyana Bikin Candu, Netizen: Berhenti Bikin Konten Aneh
Mayang Lucyana diminta berhenti bikin konten aneh (Foto: Instagram/mayaang.lucyaana)
A
A
A

JAKARTA - Mayang Lucyana menjadi sorotan netizen. Tak lagi dihujat, adik dari mendiang Vanessa Angel ini justru mendapatkan banyak pujian dari netizen. 

Hal tersebut terjadi usai Mayang mengunggah video cover lagu milik Taylor Swift berjudul Back To December.

Diiringi dengan irama gitar, suara Mayang terdengar merdu. Ditambah lagi dengan warna rambutnya yang sudah berganti, tak lagi berwarna merah terang seperti sebelumnya.

"Back to December - Taylor Swift (cover)" tulis Mayang Lucyana, dikutip dari Instagram pribadinya, Sabtu (6/1/2024).

Mayang Lucyana

Mayang Lucyana diminta berhenti bikin konten aneh (Foto: Instagram/mayaang.lucyaana)


Sadar dengan potensi suara Mayang, netizen pun banyak memberikan pujian. Bahkan mereka ramai memberikan dukungan agar tante Gala Sky itu tidak lagi membuat konten aneh-aneh.

"Suka kek gini, udah fix jangan bikin konten aneh-aneh lagi mendingan kek gini gue dukung," kata @ris***.

"Emang aslinya suaranya bagus,,pintar main gitar pula. Mayang cat rambutnya jangan diganti Igi uda bagus ya," ungkap @bint***.

Halaman:
1 2
