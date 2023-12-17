Advertisement
Mayang Lucyana Rilis Lagu, Dipuji Netizen: Masih Mending Punya Karya Daripada Joget Gak Jelas

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:15 WIB
Mayang Lucyana Rilis Lagu, Dipuji Netizen: Masih Mending Punya Karya Daripada Joget Gak Jelas
Mayang Lucyana dipuji netizen. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mayang Lucyana atau biasa disapa Mayang merilis lagu dan album baru. Dia mengunggah beberapa foto dan video melalui akun @mayaang.lucyaana saat launching lagu dan album barunya itu.

Salah satu video yang diunggahnya memperlihatkan dirinya sedang menyanyikan lagu berjudul 'Sampaikan Rinduku Padanya'. Mayang tampil bak rocker sejati dengan pakaian serba hitam.

Mayang tampak menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan bersama gitar yang dimainkannya. Tak tampil sendiri, Mayang diiringi oleh personel bandnya Mayang Voice Band.

Netizen langsung membanjiri kolom komentar unggahannya itu dengan pujian atas penampilan Mayang. Beberapa diantaranya pun mendoakan agar Mayang terus fokus untuk berkarya.

Selain melempar pujian, salah satu netizen tampak menbandingkan Mayang dengan sosok yang dinilai tak memiliki karya dan hanya eksis karena berjoget ria di TikTok.

Sontak, netizen lainnya menduga bahwa sindiran itu ditujukan kepada Fuji. Fuji dan Mayang memang kerap kali dibandingkan netizen.

Halaman:
1 2
