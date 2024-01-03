Mayang Tak Menyangka Bisa Melewati Tahun 2023 yang Penuh Lika Liku

JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri mengaku tak menyangka jika ia berhasil melewati tahun 2023. Menurutnya selama tahun Kelinci Air ini, ada banyak lika-liku yang terjadi di kehidupannya.

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi Mayang di 2023 yakni berurusan dengan hukum. Pasalnya ia dilaporkan ke polisi lantaran video dirinya yang diduga menertawakan upacara HUT ke-78 RI.

Tindakannya itu membuat Mayang dilaporkan dengan dugaan penghinaan terhadap simbol-simbol negara.

"Tak nyangka aku akan sampai sejauh ini, aku cukup yakin tahun 2023 tidak mudah bagi semua orang untuk lolos, bukan? Sama juga terjadi padaku," ujar Mayang dalam cuitan di akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (3/1/2024).

