Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mayang Tak Menyangka Bisa Melewati Tahun 2023 yang Penuh Lika Liku

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |23:45 WIB
Mayang Tak Menyangka Bisa Melewati Tahun 2023 yang Penuh Lika Liku
Mayang tak menyangkan bisa melewati tahun 2023 yang penuh lika liku (Foto: Instagram/mayang.lucyanaa)
A
A
A

JAKARTA - Mayang Lucyana Fitri mengaku tak menyangka jika ia berhasil melewati tahun 2023. Menurutnya selama tahun Kelinci Air ini, ada banyak lika-liku yang terjadi di kehidupannya.

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi Mayang di 2023 yakni berurusan dengan hukum. Pasalnya ia dilaporkan ke polisi lantaran video dirinya yang diduga menertawakan upacara HUT ke-78 RI.

Tindakannya itu membuat Mayang dilaporkan dengan dugaan penghinaan terhadap simbol-simbol negara.

"Tak nyangka aku akan sampai sejauh ini, aku cukup yakin tahun 2023 tidak mudah bagi semua orang untuk lolos, bukan? Sama juga terjadi padaku," ujar Mayang dalam cuitan di akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (3/1/2024).

Mayang

Mayang tak menyangkan bisa melewati tahun 2023 yang penuh lika liku (Foto: Instagram/mayang.lucyanaa)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement