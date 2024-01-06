Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saipul Jamil Minta Maaf Lantaran Ngamuk Ketika Diamankan Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:35 WIB

Saipul Jamil minta maaf lantaran ngamuk ketika diamankan polisi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil menyampaikan permohonan maafnya usai ngamuk saat diamankan oleh kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat, pada Jum'at (5/1/2024). Saat diamankan, mantan suami Dewi Perssik ini berada bersama asistennya yang berinisial S.

Diketahui, penangkapan Saipul Jamil dan S sempat viral di media sosial lantaran berlangsung dramatis. Pasalnya, pria berusia 43 tahun itu juga sempat melarikan diri sehingga terlibat kejar-kejaran dengan petugas.

Dalam rilis kasus tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi memberikan kesempatan Saipul Jamil berbicara dihadapan awak media. Dihadapan awak media, pria yang akrab disapa King Saipul Jamil itu meminta maaf lantaran sempat ngamuk saat diamankan.

Pasalnya, saat itu ia mengira mobil yang dikendarainya hendak dibegal.

Saipul Jamil (mpi)



"Saya mohon maaf banget sama polisi makanya saya teriak 'tolong saya di begal ini Saipul Jamil," ujar Saipul Jamil di Polsek Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (6/1/2024).

Berdasarkan penyidikan, polisi telah menetapkan dua tersangka atas kasus narkoba ini yaitu S (asisten Saipul Jamil) dan R (pengedar sabu).

Lebih lanjut, mantan suami Dewi Perssik itu juga menegaskan tidak mengetahui jika selama ini sang asisten terlibat dalam jaringan narkoba. Sebagai saksi, Saipul Jamil pun menegaskan jika dirinya tak pernah sekalipun mencicipi barang haram tersebut.

"Alhamdulillah sejak kecil saya tidak pernah menyentuh yang namanya narkoba sekalipun," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Saipul Jamil ikut diamankan dalam penangkapan sang asisten buntut kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Halaman:
1 2

