Drakor Marry My Husband Terancam Diboikot, Gegara Penulis Diduga Islamophobia

JAKARTA - Drama Korea, Marry My Husband saat ini tengah menjadi perbincangan netizen. RIlis pada 1 Januari 2024, drama tersebut dibintangi aktris Park Min Young.

Sayangnya, drama Korea yang diadaptasi dari Webtoon ini ramai ancaman boikot dari para warganet. Hal ini diduga lantaran sang penulis cerita dianggap melakukan penghinaan pada agama Islam atau Islamophobia.

Hal itu diungkap akun X, @tanyakanrl. Cuitan itu menyerukan boikot drama tersebut lantaran sang penulis merupakan Islamophobia.

“Maaf jadi party pooper, but buat yang Muslim guys ini jangan ditonton ya, since ini adaptasi dari gepeng dan authornya Islamophobic, be wise guys,” tulis akun itu dikutip Kamis (4/1/2024).

Drakor Marry My Husband terancam boikot (Foto: tvN)

Sebagai informasi, drama Marry My Husband ini diangkat dari cerita Webtoon bertajuk serupa. Cerita tersebut merupakan karya seorang penulis, Song So Jak.

Marry My Husband sendiri menceritakan Kang Ji-Won (Park Min-Young) yang menikah dengan Park Min-Hwan (Lee Yi-Kyung). Kehidupan pernikahannya tidak berjalan baik karena suaminya yang egois dan ibunya yang banyak menuntut.

Suatu hari, Kang Ji-Won mengetahui dia menderita kanker dan dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Suatu tragedi justru membawanya ke masa lalu saat dirinya belum menikah dengan sang suami.

Pada tahun 2022 lalu, pemilik akun TikTok, @rinrin.rrr, mengungkap bahwa cerita Marry My Husband versi Webtoon ini sempat menyeret agama Islam. Dituliskan bahwa umat Muslim dianggap menculik dan membunuh orang Korea.

“Manhwa (komik) tersebut menceritakan tentang produk makanan halal dari Korea yang mencoba menjualnya ke orang Arab, namun di sini katanya komunitas Islam di sana membunuh,” tulis akun tersebut.

Akun itu juga menjelaskan bagian tersebut kemungkinan sudah diubah lantaran dialog tersebut turut heboh di beberapa negara.