Polisi Benarkan Penangkapan Saipul Jamil: Dia Masih Diperiksa

JAKARTA - Saipul Jamil ditangkap Polsek Tambora di jalur bus TransJakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Jumat (5/1/2024) siang. Proses penangkapan itu bahkan sampai viral di media sosial.

Kapolsek Tambora, Kompol Donny Agung Harvida membenarkan penangkapan sang pedangdut. Kepada awak media, dia mengatakan, mantan suami Dewi Perssik itu masih menjalani pemeriksaan.

“Sejauh ini, yang bersangkutan masih diperiksa. Soal kasusnya apa, akan kami sampaikan nanti. Dia bukan ditangkap ya, tapi diamankan,” ujar Donny kepada awak media melalui telepon, pada Jumat (5/1/2023).

Di lain pihak, Samsul selaku kakak Saipul Jamil juga mengaku belum mengetahui soal penangkapan sang pedangdut. Sejauh ini, dia masih mencoba berkomunikasi dengan kuasa hukum sang pedangdut, Raja Simanjuntak.