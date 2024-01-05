Ibra Azhari Diamankan Kasus Narkoba Jenis Sabu di Apartemen Kawasan Tangerang Selatan

JAKARTA - Kakak Sarah Azhari, Ibra Azhari, kembali diamankan polisi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Diketahui, penangkapan ini merupakan yang ke-6 kalinya, sejak 23 tahun lalu.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi menjelaskan Ibra ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di Apartemen Tangerang Selatan, Kamis (4/1/2024) kemarin.

"Benar, (Ibra diamankan) Di apartemen daerah Tangsel kemarin (Kamis 4 Januari 2024)," kata Syahduddi melalui pesan singkat, Jum'at (5/1/2024).

Ibra Azhari tertangkap narkoba di apartemen kawasan Tangsel (Foto: Okezone)





Kendati demikian, Syahduddi belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi penangkapan Ibra. Dia hanya membeberkan jika Ibra diamankan dengan barang bukti sabu.

"(Barang buktinya) Sabu. Masih pengembangan," tandasnya.

(van)