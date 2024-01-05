Sinopsis Film 10,000 BC, Kisah Manusia Prasejarah

JAKARTA - Sinopsis film 10,000 BC akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 10,000 BC adalah film aksi-petualangan Amerika tahun 2008 yang disutradarai oleh Roland Emmerich, dibintangi oleh Steven Strait dan Camilla Belle.

Film ini berlatar belakang prasejarah dan menggambarkan perjalanan suku pemburu mamut pada masa prasejarah. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 9% berdasarkan 150 ulasan, dengan rating rata-rata 3,40/10.

Sinopsis Film 10,000 BC

Circa 10.000 SM, suku pemburu-pengumpul, yang disebut Yagahl, tinggal di Pegunungan Ural dan bertahan hidup dengan berburu mamut, gajah purba. Suku ini dipimpin oleh seorang pemburu yang telah membunuh seekor mamut secara sendirian dan memperoleh Tombak Putih, memuja Old Mother, seorang Neanderthal tua dengan kekuatan shamanis.

Populasi mamut mulai menipis, dan kepala desa menemukan seorang gadis muda bernama Evolet, yang selamat dari pembantaian desanya oleh apa yang Old Mother sebut sebagai "setan berempat kaki," yang akan datang saat "Yagahl melakukan penburuan terakhir mereka." Dia meramalkan bahwa siapa pun yang membunuh pemimpin "setan" tersebut akan memenangkan Evolet dan Tombak Putih, menjadi kepala desa berikutnya, serta menyelamatkan semua orang dari kelaparan.

Suku percaya bahwa "setan" tersebut adalah mamut dan berangkat untuk memburu pemimpin kawanan; namun, sang kepala desa tidak percaya pada ramalan tersebut dan pergi mencari cara lain untuk menyelamatkan rakyatnya lebih cepat. Dia mempercayakan Tombak Putih, putranya yang masih kecil D'Leh, dan tujuan sebenarnya dari pencariannya kepada sahabatnya, Tic'Tic. Sisa suku, termasuk saingan D'Leh, Ka'Ren, percaya bahwa ayah D'Leh adalah seorang pengecut yang melarikan diri, dan mereka mengolok-olok D’Leh sebagai hasilnya. D’Leh dan Evolet menemukan kenyamanan satu sama lain dan seiring waktu jatuh cinta.

Tahun-tahun berlalu, saat mamut akhirnya kembali, D'Leh dewasa memburu mereka bersama para lelaki suku di bawah kepemimpinan Tic'Tic. Dia berhasil membunuh salah satu secara tidak sengaja, tanpa disadari memenangkan keduanya, Tombak Putih dan Evolet.

Desa percaya ramalan Old Mother akan terwujud, tetapi D'Leh dilanda rasa bersalah karena tidak mendapatkan Tombak Putih secara adil. Setelah berbicara dengan Tic'Tic, dia menyerahkan Tombak Putih, mengorbankan pernikahannya dengan Evolet, yang pergi dengan kecewa karena dianggapnya D'Leh "menyerah" padanya. Keesokan harinya, perampok berkuda menyerang perkemahan.

Panglima perang, terpikat oleh kecantikan Evolet, menculiknya, menyandera yang mampu berjuang, dan membunuh mereka yang melawan, meninggalkan sedikit sekali yang selamat. Mereka menyadari bahwa "setan berempat kaki" yang diramalkan adalah perampok berkuda.

D'Leh, Tic'Tic, Ka'Ren, dan seorang anak laki-laki, Baku, berangkat untuk menyelamatkan rekan-rekan Yagahl mereka sementara Old Mother mengikuti perjalanan mereka secara spiritual. Selama serangan terhadap perampok oleh burung-burung teror, Evolet diculik kembali bersama Ka'Ren dan Baku, dan Tic'Tic terluka. Saat berburu, D'Leh terjatuh ke dalam lubang, di mana ia membantu melepaskan seorang Spear-Tooth yang terjebak, memohon agar tidak memakannya, sebelum juga melarikan diri.

