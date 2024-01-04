Sinopsis Film Jupiter Ascending, Mila Kunis dan Penyelamatan Alam Semesta

JAKARTA - Sinopsis film Jupiter Ascending akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Jupiter Ascending adalah film bertema space opera tahun 2015 yang ditulis, disutradarai, dan diproduksi bersama oleh Wachowskis.

Film ini dibintangi oleh Channing Tatum dan Mila Kunis dengan Sean Bean, Eddie Redmayne, dan Douglas Booth dalam peran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 28%, berdasarkan 277 ulasan, dengan rata-rata rating 4,50/10.

Sinopsis Film Jupiter Ascending

Bumi dan planet lainnya dibentuk oleh keluarga-keluarga royalti transhuman dan alien untuk tujuan panen organisme yang dihasilkan guna memproduksi serum awet muda bagi elit di planet lain.

Setelah kematian matriark House of Abrasax, salah satu dinasti alien terkuat, anak-anaknya—Balem, Kalique, dan Titus—bertengkar terkait warisan; Balem mewarisi kilang minyak besar di Jupiter, dan Titus menghabiskannya untuk sebuah pesawat luar biasa.

Jupiter Jones menceritakan bahwa ayahnya, Maximilian, bertemu ibunya Aleksa di Saint Petersburg, Rusia. Setelah Maximilian tewas dalam perampokan, Aleksa memberi nama putri mereka Jupiter, sesuai dengan planet favoritnya, dan mereka pindah ke Chicago untuk tinggal bersama keluarga Aleksa.

Beberapa tahun kemudian, Jupiter hidup sederhana sebagai pengurus rumah tangga tetangga-tetangga kaya. Ingin membeli teleskop, Jupiter setuju untuk menjual sel telurnya dan menggunakan nama temannya, Katharine, sebagai pseudonim.

Di rumah Katharine, Jupiter dan Katharine diserang oleh "Keepers" extraterrestrial. Jupiter mengambil foto mereka, namun ingatan kedua wanita itu dihapus oleh para Keepers. Jupiter menemukan foto aneh itu di ponselnya saat menunggu di klinik donor sel telur, namun tak bisa mengingat apa pun tentang insiden itu. Selama prosedur, dokter dan perawat ternyata adalah Keepers yang dikirim untuk membunuhnya, tetapi dia diselamatkan oleh Caine Wise, seorang mantan prajurit yang dikirim oleh Titus untuk membawanya kepadanya. Ketika Caine dan Jupiter melarikan diri, pesawat luar angkasa mereka dihancurkan oleh skuad Keepers. Caine melawan serangan itu, membunuh para Keepers, dan merebut salah satu kendaraan mereka sambil melindungi Jupiter.

Caine menyadari bahwa Jupiter harus memiliki arti penting bagi Titus dan Balem, yang terungkap telah mengirim Keepers ke Bumi untuk menangkapnya. Caine membawa Jupiter ke tempat persembunyian Stinger Apini, seorang mantan prajurit lain yang tinggal dalam pengasingan di Bumi. Setelah mengetahui bahwa dia dapat mengendalikan lebah di tempat tinggal Stinger, Jupiter menemukan bahwa dia adalah bangsawan galaksi.

