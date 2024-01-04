Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Spy Who Dumped Me

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film The Spy Who Dumped Me
Sinopsis Film The Spy Who Dumped Me (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film The Spy Who Dumped Me akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ini adalah film komedi aksi Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai oleh Susanna Fogel dan ditulis bersama oleh Fogel dan David Iserson.

Film ini dibintangi oleh Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan, Hasan Minhaj, dan Gillian Anderson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 49% berdasarkan 208 ulasan, dengan rata-rata rating 5,30/10.

Sinopsis Film The Spy Who Dumped Me

Di Los Angeles, kasir Audrey Stockman merayakan ulang tahunnya yang sedih setelah pacarnya, Drew, memutuskannya. Sahabatnya dan teman sekamarnya, Morgan Freeman, meyakinkannya untuk membakar barang-barang Drew dan mengirim pesan terlebih dahulu sebagai peringatan.

Sinopsis Film The Spy Who Dumped Me

Audrey tidak tahu bahwa Drew adalah agen pemerintah yang diburu oleh orang-orang yang mencoba membunuhnya. Drew berjanji akan kembali dan memintanya untuk tidak membakar apapun sementara itu.

Di tempat kerja, Audrey menggoda seorang pria yang memintanya untuk menemaninya ke mobilnya. Terpaksa masuk ke dalam van, pria itu mengidentifikasi dirinya sebagai Sebastian Henshaw.

Dia mengungkapkan bahwa Drew bekerja untuk Central Intelligence Agency (CIA) dan telah menghilang. Audrey mengaku tidak pernah mendengar darinya dan dilepaskan.

Drew muncul untuk mengambil barang-barangnya, termasuk sebuah piala fantasy football. Orang-orang mulai menembak mereka dan ia memberitahu Audrey bahwa jika ia mati, ia harus pergi ke sebuah kafe tertentu di Vienna dan memberikan piala itu kepada kontaknya. Drew kemudian ditembak oleh seorang pria yang dibawa pulang oleh Morgan dari bar, yang kemudian didorongnya dari balkon.

Morgan meyakinkan Audrey untuk pergi ke Vienna. Di kafe tersebut, Sebastian muncul dan menuntut piala tersebut dengan senjata. Audrey dengan enggan menyerahkannya sebelum seluruh kafe diserang. Mereka melarikan diri, dikejar oleh orang-orang di sepeda motor.

Audrey mengungkapkan bahwa dia masih memiliki piala Drew karena dia telah menukarnya dengan salah satu dari beberapa tiruan yang mereka beli. Naik kereta ke Prague, mereka menemukan bahwa piala tersebut berisi USB. Morgan menelepon orang tuanya, yang memberitahunya bahwa mereka bisa tinggal di Prague dengan teman keluarga mereka, Roger.

Audrey dan Morgan tiba di apartemen, tetapi mereka menemukan bahwa "Roger" sebenarnya adalah seorang mata-mata yang memberi mereka obat bius dan membunuh Roger asli. Morgan mencoba menelan flash drive tersebut. Setelah itu gagal, Audrey memberitahu para penculik mereka bahwa dia membuangnya ke toilet.

Mereka bangun di sebuah fasilitas pelatihan senam yang ditinggalkan, hampir disiksa oleh Nadejda, seorang gimnastik Rusia, model, dan pembunuh yang dilatih oleh pasangan tua yang sebelumnya menyamar sebagai orang tua Drew. Audrey dan Morgan diselamatkan oleh Sebastian, yang melanggar perintah untuk menyelamatkan mereka.

Dia membawa mereka ke bosnya di Paris, di mana mereka sekali lagi memberi tahu CIA dan MI6 bahwa flash drive itu telah dibuang. Para wanita diberi tiket kembali ke Amerika, dan Sebastian dihukum.

