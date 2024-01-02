Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Acha Septriasa: Perselingkuhan Terjadi karena Pasangan Merasa Sendiri

Nafisa Tahira , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |18:13 WIB
Acha Septriasa: Perselingkuhan Terjadi karena Pasangan Merasa Sendiri
Acha Septriasa mengungkapkan pendapatnya tentang penyebab perselingkuhan. (Foto: Instagram/@septriasaacha)
JAKARTA - Aktris Acha Septriasa mengungkapkan pandangannya terkait perselingkuhan dalam pernikahan. Dia menilai, perselingkuhan merupakan buah dari absennya seseorang dalam kehidupan pasangannya. 

“Perselingkuhan terjadi karena pasangan merasa sendiri. Dia merasa kesepian, berjuang sendiri, dan bermesraan sendirian. Dia tidak merasakan partnership dalam pernikahan,” ujar sang aktris dikutip dari TS Media, pada Selasa (2/1/2024).

Acha Septriasa menilai, membiarkan pasangan dalam kesendirian akan sangat berbahaya. “Karena itu, pasangan suami istri harus care satu sama lain, mau saling mendengar, dan berkomunikasi dengan baik,” katanya menambahkan.

Mengetahui kelebihan dan kelemahan pasangan, imbuhnya, bisa menjadi alasan bagi pasangan suami istri untuk lebih solid. Sehingga tidak ada alasan bagi pasangan untuk beralih kepada orang lain.

“Berawal dari rasa sendiri itu, hubungan pernikahan bisa berubah. Karena memang kita menciptakan celah untuk pasangan beralih ke orang lain untuk mengisi kesendirian itu,” tutur ibu satu anak tersebut.

Halaman:
1 2
