Warga Bangka Terhibur dengan Penampilan Aldi Taher di Pantai Indah Baduan

JAKARTA - Aldi Taher menjadi salah satu penampil di puncak acara malam pergantian tahun 2024 di Pantai Indah Baduan, Bangka pada 31 Desember lalu. Festival musik tersebut digelar oleh pengusaha Arbi Leo sekaligus owner dari resort Pantai Indah Badaun.

Dalam penampilannya, Aldi Taher berhasil menghibur ratusan ribu penonton yang hadir. Bahkan Aldi pun mengaku sangat bahagia bisa menjadi penampil puncak di Festival Musik Pantai Indah Badaun.

"Alhamdulillah senang banget bisa menghibur masyarakat bangka di Pantai Indah Badaun di pergantian malam tahun baru. Sebagai penampilan puncak, jadi harus melakukan suatu hal yang heboh sehingga bisa menghibur semua pengunjung disana," ujar Aldi Taher.

"Alhamdulillah kalo di total semua penonton adalah sampai jutaan orang yang ikut menonton, selain pengunjung yang sangat ramai dan padat disana dan saya jumlah kan penonton di live streaming totalnya adalah jutaan penonton," sambungnya.

Aldi Taher hibur penonton di Bangka dalam Festival Musik Pantai Indah Badaun (Foto: Instagram/alditaher.official)





Sebagai penampil di acara puncak, tepatnya saat momen hitung mundur pergantian tahun dari 2023 ke 2024, para penonton pun ikut bernyanyi. Bahkan hadir pula pesta kembang api yang diiringi dengan suara dari Aldi Taher.

Usai penampilan Aldi Taher, acara pun ditutup dengan pesta kembang api. Bahkan musisi pendukung lainnya seperti penyanyi Megi Andika dan Grup band Desvin Dejainara juga ikut tampil di acara festival musik Pantai Indah Badaun.