HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Dukung dan Doakan Marshanda Vicky Prasetyo Naik Pelaminan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:01 WIB
Aldi Taher Dukung dan Doakan Marshanda Vicky Prasetyo Naik Pelaminan
Aldi Taher dukung dan doakan Marshanda Vicky Prasetyo naik pelaminan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vicky Prasetyo dan Marshanda tengah mencuri perhatian. Keduanya dikabarkan menjalin hubungan usai saling memuji di media sosial.

Netizen kaget ketika Marshanda memuji Vicky dan mengunggah pertemuan itu di Instagram. Marshanda merasa bangga bisa berbincang dengan Vicky.

"Belajar banyak hari ini. Tidak berharap menemukan lebih banyak ilmu dari kamu!!!," ujar Marshanda di akun Instagramnya.

Aldi Taher Dukung dan Doakan Marshanda Vicky Prasetyo Naik Pelaminan

Netizen pun kaget. Banyak yang tak percaya atas kedekatan Marshanda dan Vicky Prasetyo. Mereka kaget, Marshanda bisa nyaman dengan Vicky.

"Cha, Cha, Cha, jangan ngaco ah bikin ai jantungan," ujar Faraj Achmad.

"icky paham betul celah memasuki pikiran wanita. Tapi please, jangan Caca Vick.. Taklukan Nikita Mirzani aja," ujar netizen lainnya.

"Tolong siapapun selamatkan Marshanda dari si generator animator calculator konduktor predator ini yallaaahh 😭😭😭," sambung netizen lainnya.

