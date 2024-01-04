Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Ceritakan Kronologi Ibundanya Terserang Stroke Selama 22 Tahun

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |12:35 WIB
Aldi Taher Ceritakan Kronologi Ibundanya Terserang Stroke Selama 22 Tahun
Aldi Taher menceritakan kronologi sang ibu alami stroke selama 22 tahun (Foto: Instagram/alditaher.official)
JAKARTA - Aldi Taher menceritakan kronologi ibunya, Rosita Ramlis Bagindo Oedin mengalami penyakit stroke sejak 2001. Sampai saat ini, artinya sudah 22 tahun lamanya ibunda Aldi mengidap stroke dan hanya bisa duduk di kursi roda.

Hal ini diceritakan Aldi Taher melalui kanal YouTube milik Maia Estianty @MAIA ALELDUL TV. Dikutip pada Kamis (4/1/2024), suami dari Salsabillih ini menyebut bahwa sang ibu jatuh sakit secara tiba-tiba saat ia baru saja lulus SMA.

"Ibu sudah 22 tahun stroke dari tahun 2001 saya pertama kali lulus SMA, waktu itu ibu lagi nonton TV habis magrib gue habis sholat magrib di samping tiba-tiba ibu (jatuh)," kata Aldi Taher kepada Maia Estianty.

Beruntung pada saat kejadian, ibunda Aldi jatuhnya saat sedang menonton televisi. Alhasil, benturan yang diakibatkan jatuhnya sang ibunda tidak terlalu keras.

Aldi Taher

Aldi Taher menceritakan kronologi sang ibu alami stroke selama 22 tahun (Foto: Okezone)


Kendati begitu, Aldi dan saudara-saudaranya tetap saja kaget. Pasalnya, peristiwa itu menjadi pertama kali bagi keluarga mereka.

Dengan kondisi panik, keluarga pun memutuskan membawa ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata ibu Aldi Taher mengalami stroke dengan tensi darah mencapai 230 mmHg.

"Untungnya nggak di kamar mandi atau nggak lagi naik tangga, lagi duduk ngarot dan jatuh ke bawah  tiba-tiba kita kaget semua, kita ada enam bersaudara laki-laki 5 dan 1 perempuan masih pada sekolah semua, dan ayah juga kaget," ucap Aldi Taher.

"Tau-taunya ibu di serang stroke dan tensinya 230 jadi waktu itu kita panik kita bawa ke rumah sakit Thamrin waktu itu dan kita bingung karena pertama kali di dalam keluarga sakit tiba-tiba gitukan," tambahnya.

