HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diselingkuhi Virgoun, Inara Rusli: Jangan Berekspektasi Tinggi pada Manusia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |11:25 WIB
Diselingkuhi Virgoun, Inara Rusli: Jangan Berekspektasi Tinggi pada Manusia
Diselingkuhi Virgoun, Inara Rusli ogah berekspektasi pada manusia. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
JAKARTA - Bagi Inara Rusli, 2023 menjadi momen pahit dalam hidupnya. Tahun lalu, dia harus mendapati suami yang dinikahinya sejak 14 Desember 2014, berpaling pada perempuan lain. 

Tak hanya itu, dia juga harus ‘berperang’ dengan Virgoun di meja hijau terkait hak asuh dan nafkah anak berupa royalti lagu sang musisi. Mereka kemudian bercerai pada 10 November 2023.

Inara Rusli mengaku, memetik pelajaran berharga dari sederet permasalahan hidupnya tersebut. “Pelajarannya, jangan berekspektasi terlalu tinggi pada manusia,” ujarnya kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. 

“Sebucin-bucinnya kita kepada orang itu, perlu diingat mereka masih manusia. Hati manusia itu terbuat dari daging. Lagipula sudah dijamin juga sama Allah bahwa hati manusia itu berubah,” katanya menambahkan. 

Oleh karena itu, Inara Rusli memastikan, tidak akan pernah lagi meletakkan harapannya terlalu tinggi pada manusia. Sehingga tak ada lagi kekecewaan atas ekspektasinya tersebut.

Diselingkuhi Virgoun, Inara Rusli ogah berekspektasi tinggi pada manusia. (Foto: Instagram/@mommy_starla)

“Karena ketika kita menggantungkan harapan terlalu tinggi ke manusia, siap-siap kecewa deh,” tutur ibu tiga anak tersebut. 

Meski mendapatkan banyak masalah di 2023, namun Inara Rusli membuka lembaran baru di 2024 dengan berdamai dengan sang mantan suami. Lewat Instagram, dia membagikan momen bersama musisi berdarah Batak itu dan ketiga anak mereka. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
