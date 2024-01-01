Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli dan Virgoun Berdamai di Momen Tahun Baru

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |06:54 WIB
Inara Rusli dan Virgoun Berdamai di Momen Tahun Baru
Inara Rusli dan Virgoun berdamai di momen Tahun Baru. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli menyambut Tahun Baru 2024 bersama Virgoun. Lewat Istagram, dia mengungkapkan harapan agar setahun ke depan bisa menjalani tahun yang penuh kedamaian. 

We wish you nothing but peaceful days along the year (kami berharap kau menjalani hari-hari penuh kedamaian setahun ke depan),” ujarnya sebagi caption foto dirinya bersama Virgoun dan ketiga anak mereka, pada 31 Desember 2023.

Dalam caption unggahannya tersebut, Inara Rusli juga menambahkan, “Salam damai untuk 2024 dan insya Allah tahun-tahun berikutnya lebih berkah untuk kita semua. Aamin.” 

Foto tersebut ramai dikomentari warganet. Ada yang mendukung Inara dan Virgoun untuk rujuk demi anak. “Dukung rujuk enggak sih?” ujar akun @fynh***ah. Komentar senada diungkapkan akun @***arna***, “Mending balikan lagi dah.” 

Namun ada juga yang menilai, ibu tiga anak tersebut sudah move on dari pelantun lagu Saat Kau Telah Mengerti tersebut. “Kalau perempuan sudah bisa tersenyum di sebelah mantannya, itu berarti dia sudah move on,” ujar akun *tit***mor**.

Inara Rusli dan Virgoun berdamai di momen Tahun Baru. (Foto: Instagram/@mommy_starla)

Akun @ni*a5*** mendukung Inara Rusli dan Virgoun yang berdamai demi ketiga anak mereka. “Luar biasa untuk perempuan yang bisa berdamai dengan masa lalunya demi anak karena enggak semua bisa melakukannya. Luar biasa kamu Kak.”

“Tetap baik-baik ya meski berpisah. Berdamai demi anak-anak,” tutur akun @and***99. Akun @vi***el*** menambahkan, “Damai itu memang indah. Tapi jaga jarak ya, jangan balikan!”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement