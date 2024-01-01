Inara Rusli dan Virgoun Berdamai di Momen Tahun Baru

JAKARTA - Inara Rusli menyambut Tahun Baru 2024 bersama Virgoun. Lewat Istagram, dia mengungkapkan harapan agar setahun ke depan bisa menjalani tahun yang penuh kedamaian.

“We wish you nothing but peaceful days along the year (kami berharap kau menjalani hari-hari penuh kedamaian setahun ke depan),” ujarnya sebagi caption foto dirinya bersama Virgoun dan ketiga anak mereka, pada 31 Desember 2023.

Dalam caption unggahannya tersebut, Inara Rusli juga menambahkan, “Salam damai untuk 2024 dan insya Allah tahun-tahun berikutnya lebih berkah untuk kita semua. Aamin.”

Foto tersebut ramai dikomentari warganet. Ada yang mendukung Inara dan Virgoun untuk rujuk demi anak. “Dukung rujuk enggak sih?” ujar akun @fynh***ah. Komentar senada diungkapkan akun @***arna***, “Mending balikan lagi dah.”

Namun ada juga yang menilai, ibu tiga anak tersebut sudah move on dari pelantun lagu Saat Kau Telah Mengerti tersebut. “Kalau perempuan sudah bisa tersenyum di sebelah mantannya, itu berarti dia sudah move on,” ujar akun *tit***mor**.

Akun @ni*a5*** mendukung Inara Rusli dan Virgoun yang berdamai demi ketiga anak mereka. “Luar biasa untuk perempuan yang bisa berdamai dengan masa lalunya demi anak karena enggak semua bisa melakukannya. Luar biasa kamu Kak.”

“Tetap baik-baik ya meski berpisah. Berdamai demi anak-anak,” tutur akun @and***99. Akun @vi***el*** menambahkan, “Damai itu memang indah. Tapi jaga jarak ya, jangan balikan!”