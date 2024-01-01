Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kia Poetri Sebut Inara Rusli Sebagai Panutan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |20:05 WIB
Kia Poetri Sebut Inara Rusli Sebagai Panutan
Kia Poetri anggap Inara Rusli sebagai panutan (Foto: Instagram/kia.poetri)
JAKARTA - Kia Poetri mendadak ikut terseret dalam keretakan rumah tangga antara Virgoun dan Inara Rusli. Pasalnya, ia dituding merupakan orang ketiga dalam rumah tangga Virgoun dan Inara sebelum mereka resmi bercerai.

Akan tetapi, pemilik nama asli Nyi Raden Saskia Poetri Warman itu telah membantahnya. Bahkan, Kia pun mengaku mengenal cukup kenal dengan sosok Virgoun maupun Inara Rusli jauh sebelum ramai soal perselingkuhan.

"Aku kenalnya sudah lama dengan Virgoun, baru ke kak Ina, kenalnya sudah 2 tahun, jauh sebelum masalah ini terjadi," ujar Kia Poetri saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Bahkan Kia Poetri juga secara pribadi mengenal sosok Inara Rusli. Ia pun tak ragu menyebut sosok Inara sebagai panutan.

Kia Poetri

Kia Poetri anggap Inara Rusli sebagai panutan (Foto: Instagram/kia.poetri)


"Aku masih anggap kak Ina sebagai sosok yang bisa aku contoh sebagai perempuan," terang Kia Poetri.

Meski begitu, Kia Poetri tak menampik bahwa kini dirinya memang tengah dekat dengan Virgoun/ Apalagi semenjak dirinya pindah ke Jakarta.

"Kita dekat banget, akrab banget ya. Sudah luma ya kita akrabnya, sejak aku pindah ke Jakarta dan lebih banyak main motor," kata Kia Poetri.

