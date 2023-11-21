Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Omar Daniel Jadi Tukang Bubur, Ganti Profesi?

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |00:01 WIB
Omar Daniel Jadi Tukang Bubur, Ganti Profesi?
Omar Daniel jadi tukang bubur (Foto: IG MNC Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Omar Daniel mendadak bikin netizen heboh dengan penampilan terbarunya. Dalam sebuah unggahan Instagram @mnc_pictures, Omar Daniel terlihat sedang menggenggam sebuah mangkuk dan centong besar.

Dia tampak menuangkan sesuatu ke dalam mangkuk tersebut. Melihat dari teksturnya, aktor 28 tahun itu tampak sedang menuangkan bubur.

Omar Daniel juga terlihat sedang berada di sebuah warung bubur. Lantas, apa yang sedang dilakukannya? Mungkinkah Omar Daniel banting setir dan beralih profesi sebagai tukang bubur?

Omar Daniel Jadi Tukang Bubur, Ganti Profesi?

Ternyata, foto tersebut hanyalah bagian dari sebuah adegan yang dilakukan oleh Omar Daniel. Menilik dari keterangan unggahan tersebut, Omar Daniel nantinya akan memerankan sebuah karakter baru.

Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai karakter yang akan diperankannya serta proyek film, sinetron atau series apa yang nanti akan melibatkan Omar Daniel.

"Duhh kalo yang jualan bubur ganteng kayak gini sih mimin setiap hari bakalan beli terus. Ada yang bisa nebak @omardaniel_ bakalan berperan sebagai siapa?" bunyi keterangan unggahan Instagram @mnc_pictures, Selasa (21/11/2023).

Salah satu petunjuk yang semakin membuat netizen penasaran adalah tagar #tukangbuburnaikhaji yang disematkan dalam unggahan itu. Netizen langsung teringat dengan sinetron Tukang Bubur Naik Haji (TBNH) yang begitu hits di masanya. Sinetron yang tayang di RCTI sejak 28 Mei 2012 sampai Februari 2017 ini berhasil menyentuh angka 2 ribu episode lebih.

Kisahnya bermula dari seorang tukang bubur bernama Sulam (Mat Solar) yang tekun menabung demi menjalankan ibadah haji. Beragam kisah dari beberapa karakter ikonik pun mencuri perhatian dalam sinetron ini seperti kisah kedengkian Haji Muhidin (Latief Sitepu) kepada Sulam serta kisah cinta Robby (Andi Arsyil) dan Rumana (Citra Kirana) serta problematika lainnya.

Halaman:
1 2
