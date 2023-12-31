Luna Maya Nikmati Sunset Terakhir di 2023 Bareng Maxime Bouttier

Luna Maya nikmati sunset terakhir di 2023 bersama Maxime Bouttier (Foto: Instagram/lunamaya)

JAKARTA - Momen pergantian tahun 2023 dihabiskan masyarakat untuk berkumpul bersama orang terkasih. Tak terkecuali Luna Maya.

Artis cantik satu ini baru-baru ini membagikan momen penghujung tahun 2023 dengan menikmati sunset terakhir di tahun ini. Dalam momen yang dibagikannya di Instagram, Luna terlihat menikmati sunset dengan sang kekasih, Maxime Bouttier.

“Last sunset 2023,” tulis Luna Maya dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @lunamaya, Minggu, (31/12/2023).

Dalam postingan tersebut, Luna dan Maxime tampak duduk di pinggir pantai sambil menikmati pemandangan sunset di salah satu pantai yang ada di Bali itu.

Luna Maya nikmati sunset terakhir di 2023 bersama Maxime Bouttier (Foto: Instagram/lunamaya)





Maxime sendiri terlihat tampil santai dan sempat bertelanjang dada dan mengenakan bawahan celana pendek. Sementara Luna Maya terlihat mengenakan atasan rajut berwarna hitam yang dipadukan dengan rok mini.

Postingan Luna Maya yang membagikan momen sunset terakhir di 2023 bersama Maxime lantas sukses mencuri perhatian netizen. Banyak yang ikut dibuat baper dengan momen mesra pasangan satu ini.

“Emang boleh se sweet ini,” ujar @zh*****.

“Beautiful sunset and perfect couple,” kata @re******.