HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maxime Bouttier Absen di Pertandingan Tenis Luna Maya, Pesan Manisnya Bikin Meleleh

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |11:10 WIB
Maxime Bouttier Absen di Pertandingan Tenis Luna Maya, Pesan Manisnya Bikin Meleleh
Maxime Bouttier tulis pesan manis untuk Luna Maya saat berhalangan hadir di pertandngan tenis (Foto: Instagram/bouttier_maxime)
JAKARTALuna Maya tak lagi malu-malu untuk menunjukkan perhatiannya pada Maxime Bouttier di hadapan publik, begitupun sebaliknya. Terlebih keduanya kini sudah mengungkap mengenai status hubungan mereka ke publik.

Sebagai pasangan kekasih, baik Luna maupun Maxime diketahui selalu berusaha untuk saling mendukung satu sama lain. Terlebih ketika mereka menjalani kegiatan masing-masing.

Saat Luna Maya bertanding tenis pun, Maxime mengunggah video sang kekasih dengan menyematkan pesan manis sebagai bentuk dukungan.

"Good luck @lunamaya. I'll be cheering for youu !!," tulis Maxime Bouttier dikutip dari Instagram Story akun @bouttier_maxime, Minggu, 24 Desember 2023.

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Maxime Bouttier tulis pesan manis untuk Luna Maya saat berhalangan hadir di pertandngan tenis (Foto: MPI)


Pada pertandingan sebelumnya, pasangan ini sempat bikin heboh lantaran Maxime memberikan bouquet bunga dan memeluk Luna Maya saat berhasil memenangkan pertandingan. Namun kali ini, Maxime berhalangan hadir dan hanya dapat menyaksikan pertandingan Luna lewat layar kaca lantaran.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ia masih harus menjalani proses syuting. Luna pun memahami kesibukan sang kekasih karena proses syuting itu juga mempengaruhi waktu libur Maxime kedepannya.

Dia sudah cukup bahagia lantaran Maxime memberikan dukungan penuh untuknya. Bahkan, Maxime juga sempat menghubunginya lewat video call.

"Dia support banget, lagi syuting gak bisa dateng padahal harusnya udah kelar syutingnya, tapi banyak scene yang belum selesai dia yang kayak 'aku udah minta izin' tapi kalau dia izin hari ini berarti syutingnya besok-besok masih lanjut," papar Luna Maya saat ditemui belum lama ini.

"Tapi dia support, video call 'gimana menang gak'," tambahnya.

