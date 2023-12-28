Sinopsis Film Geostorm, Cuaca Ekstrem Ancam Dunia

JAKARTA - Sinopsis film Geostorm akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Geostorm adalah film bencana fiksi ilmiah Amerika tahun 2017 yang disutradarai, ditulis bersama, dan diproduksi oleh Dean Devlin.

Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, dan Andy García.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 17% berdasarkan 93 ulasan, dengan rating rata-rata 3,60/10.

Sinopsis Film Geostorm

Pada tahun 2019, setelah banyak bencana alam yang merusak. Setelah sistem ini menetralisir topan di Shanghai, sebuah subkomite Senat AS menghukum arsitek utama, Jake Lawson, yang mengaktifkan Dutch Boy tanpa izin. Dia digantikan oleh saudaranya, Max, yang bekerja di bawah Sekretaris Negara AS, Leonard Dekkom.

Tiga tahun kemudian, tim PBB yang ditempatkan di Gurun Registan menemukan desa yang membeku. Makmoud Habib, seorang insinyur India yang bekerja di Stasiun Luar Angkasa Iklim Internasional (ICSS), menggandakan data dari satelit yang bertanggung jawab atas Afghanistan ke dalam hard drive sebelum tewas dalam kecelakaan yang diduga.

Setelah berhasil meyakinkan Presiden AS Andrew Palma untuk melakukan penyelidikan, Max membujuk Jake untuk pergi ke ICSS untuk menyelidiki. Di Hong Kong, sebuah satelit meningkatkan suhu secara drastis, menyebabkan pusaran api dan runtuhnya beberapa bangunan.

Jake tiba di ICSS untuk memeriksa satelit yang mengalami gangguan, yang rusak dan datanya terhapus. Dia bekerja dengan komandan stasiun Ute Fassbinder dan krunya, yang terdiri dari insinyur Eni Adisa, spesialis sistem Duncan Taylor, teknisi Al Hernandez, dan petugas keamanan Ray Dussette. Mereka mendapatkan kembali hard drive tersebut tetapi menyembunyikannya dari kru, curiga ada pengkhianat. Dari pemeriksaan data, mereka menemukan bahwa sebuah virus telah dimasukkan, menyebabkan gangguan dan menghapus akses login orang-orang senior kunci ke satelit.

Mensyaki bahwa Palma menggunakan Dutch Boy sebagai senjata, Jake memberitahu Max bahwa ia perlu me-reboot sistem untuk menghilangkan virus, yang memerlukan kode pembunuhan yang dipegang oleh Palma. Staf ICSS menonaktifkan satelit-satelit yang bermasalah dengan sengaja mematikannya melalui tabrakan dengan satelit pengganti.